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В Казани снесут 33 незаконно установленных торговых объекта

Владельцев «точек» призывают самостоятельно демонтировать их до 5 октября.

Власти Казани собираются снести 33 незаконно установленных киосков, павильонов и автофургонов. Распоряжение о сносе подписал замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров. Документ опубликован в сборнике документов и правовых актов Казани.

Несмотря на то, что владельцы «точек» не установлены, городские власти призывают их самостоятельно демонтировать свои объекты до 5 октября. В противном случае их разберут в принудительном порядке. Разобранные объекты будут храниться на базе компании «Гермес» на улица Фатыха Амирхана, 48.

Ранее сообщалось, что в Казани демонтируют 16 незаконных торговых объектов и 6 гаражей. Сейчас демонтажем этих объектов занимаются власти города.

КВ
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