В центре Казани на два дня будет перекрыт ряд улиц из-за крестного хода

Из-за проведения крестного хода в честь Казанской иконы Божьей Матери в центре столицы Татарстана будет перекрыт ряд улиц. Постановление опубликовано в сборнике документов и муниципальных правовых актов.

С восьми вечера 3 ноября до часу дня 4 ноября перекроют улицу Миславского — на участке от улице Карла Маркса до улицы Большая Красная. На следующий день, 4 ноября, движение будет перекрыто с 7 утра до часу дня по улицам Кремлевская (на участке от улицы Чернышевского до площади Первого Мая), Профсоюзная (на участке от улицы Чернышевского до улицы Ташаяк), съезду с площади Первого Мая (на участке от улицы Кремлевская до улицы Право-Булачная), Баумана (на участке от улицы Профсоюзная до улицы Батурина) и др.

Также ограничения коснутся съезда с площади Тысячелетия на улицы Батурина, с улицы Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу. Улицы Большая Красная, Япеева, Карла Маркса, Миславского, Дзержинского также перекроют для автомобилистов.

Напомним, прошлогодний крестный ход был отменен в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Казани открыли собор Казанской иконы Божией матери. Подробнее о том, как проходило его открытие, а также какие ценности в нем представлены, читайте в нашем материале.