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Ильсур Метшин: «Катание на самокатах из модной забавы стало головной болью»

В Исполкоме Казани решают вопрос регулирования езды на самокатах.

Мэр Казани Ильсур Метшин провел встречу с компаниями — операторами аренды самокатов, прокуратурой и ГИБДД города. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

Темой круглого стола стало регулирование движения самокатчиков.

«Катание на самокатах из модной забавы стало головной болью», — констатировал градоначальник. При этом он добавил, что такая проблема существует не только в Казани, поскольку данный вид транспорта никак не регулируется действующим законодательством.

«Тот случай, когда жизнь быстро меняется, а мы проснулись. Нужно регламентировать и договариваться, как и где пользоваться самокатами», — подчеркнул Метшин. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Рустам Минниханов призвал урегулировать все вопросы с электросамокатами.

КВ
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