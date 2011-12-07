Ильсур Метшин: «Катание на самокатах из модной забавы стало головной болью»

Мэр Казани Ильсур Метшин провел встречу с компаниями — операторами аренды самокатов, прокуратурой и ГИБДД города. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

Темой круглого стола стало регулирование движения самокатчиков.

«Катание на самокатах из модной забавы стало головной болью», — констатировал градоначальник. При этом он добавил, что такая проблема существует не только в Казани, поскольку данный вид транспорта никак не регулируется действующим законодательством.

«Тот случай, когда жизнь быстро меняется, а мы проснулись. Нужно регламентировать и договариваться, как и где пользоваться самокатами», — подчеркнул Метшин.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Рустам Минниханов призвал урегулировать все вопросы с электросамокатами.