Минмолодёжи РТ решило не проводить мероприятия в честь Дня защиты детей у гимназии №175

Праздничных мероприятий в честь Дня защиты детей около казанской гимназии №175 не будет. Об этом сообщила заместитель министра по делам молодёжи РТ Алла Кондратьева.

Она рассказала, что на обсуждении с детским движением была затронута тема о мероприятиях в гимназии, пострадавшей от жестокого нападения. Кондратьева отметила, что школьники города до сих пор тяжело переживают случившееся, поэтому в День защиты детей хочется показать светлые события. После трагедии детям, по её словам, оказывается психологическая поддержка.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что состояние пострадавших в гимназии детей, который были отправлены на лечение в московские клиники, врачи стабилизировали. Но они всё ещё в тяжёлом состоянии.