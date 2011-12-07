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На «Черном озере» занялись реконструкцией Арки влюбленных

Сейчас фундамент усиливают буронабивными сваями и методом цементации грунта.

В своем официальном аккаунте Instagram Программы развития общественных пространств РТ «Парки Татарстана» опубликовали информацию об укреплении фундамента Арки влюбленных в казанском парке «Черное озеро».

Известно, что укреплять его начали на этой неделе в рамках третьей очереди реконструкции парка. Сейчас фундамент усиливают буронабивными сваями и методом цементации грунта, что в дальнейшем поможет избежать разрушения арки из-за сползания грунта.

В августе Арку влюбленных закроют. Такое решение принято для начала реставрации фасада на «Черном озере».

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