На «Черном озере» занялись реконструкцией Арки влюбленных

В своем официальном аккаунте Instagram Программы развития общественных пространств РТ «Парки Татарстана» опубликовали информацию об укреплении фундамента Арки влюбленных в казанском парке «Черное озеро».

Известно, что укреплять его начали на этой неделе в рамках третьей очереди реконструкции парка. Сейчас фундамент усиливают буронабивными сваями и методом цементации грунта, что в дальнейшем поможет избежать разрушения арки из-за сползания грунта.

В августе Арку влюбленных закроют. Такое решение принято для начала реставрации фасада на «Черном озере».