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В Казани в ТЦ «Мега» эвакуировали посетителей и персонал

Очевидцы поделились кадрами с места события.

В Казани эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «Мега», сообщили «Реальному времени» собственные источники.

Очевидцы поделились фотографиями с места события.

На данный момент посетителей начали запускать в торговые помещения.

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