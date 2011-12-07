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В Казани соцобъекты подготовлены к отопительному сезону почти на 100%

В ходе подготовки к зимнему сезону проведена ревизия, промывка и опрессовка почти 2 тысяч км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей диаметрами от 50 и до 1200 мм.

В столице Татарстана 99,9% социальных объектов и 96%многоквартирных домов подготовлены к отопительному сезону 2020–2021 года. То же самое можно сказать и по 6 крупным источникам теплоснабжения города, 135 котельных АО «Казэнерго» и 50 ведомственных котельных.

В ходе подготовки к зимнему сезону проведена ревизия, промывка и опрессовка почти 2 тысяч км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей диаметрами от 50 и до 1200 мм. Были отремонтированы и реконструированы 37 км трубопроводов. Проведена финишная опрессовка тепловых сетей, подтвердившая готовность теплосетевого хозяйства города к несению отопительных нагрузок, об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

 

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