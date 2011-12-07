Стало известно, как в новогодние праздники будут работать поликлиники, травмпункты и роддома Казани

Медицинские учреждения столицы Татарстана в предстоящие новогодние праздники, с 31 декабря по 10 января, переходят на особый график работы, сообщил в ходе минувшего совещания в мэрии Казани начальник Управления здравоохранения Минздрава РТ по Казани Владимир Жаворонков.

Стационары, роддома и травмпункты будут работать ежедневно и круглосуточно.

Круглосуточные травмпункты городских клинических больниц №7 (ул.Чуйкова, 54), №12 (ул.Лечебная, 7) и поликлиники №7 (ул.Фатыха Карима, 14/67) будут принимать пациентов ежедневно, вне зависимости от места проживания.

1, 3, 7 и 10 января в поликлиниках города дежурные терапевтические бригады будут работать по графику: взрослые – с 9.00 до 17.00, детские – с 9.00 до 15.00.

Неотложную стоматологическую помощь можно будет получить в филиале №1 АО «Городская стоматология» (ул.Чернышевского, 10/6, тел.+7(843)291-01-03).

Медики будут дежурить также и на открытии елочных городков во всех районах Казани, в том числе в парке «Черное озеро» и на главной елке города, расположенной на территории Центра семьи «Казан».