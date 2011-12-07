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В Казани открылись все елочные городки

Горожан и гостей Казани ждут празднично украшенные многочисленные парки и скверы.

В столице Татарстана в преддверии самого главного праздника года начали свою работу все крупные значимые общественные пространства города. Горожан и гостей Казани ждут празднично украшенные многочисленные парки и скверы, открылись все 65 елочных городков. А для поклонников здорового образа жизни в нашем городе работают 18 ледовых катков и 8 освещенных лыжных трасс. Такие итоги подготовки Казани к предстоящим каникулам для детей и взрослых подвели в исполкоме города.  

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