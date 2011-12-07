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Основные критерии выбора подходящего холодильника с промокодом техпорт

Идеальный холодильник должен отвечать таким требованиям: энергоэффективность, бесшумная работа, соответствие стилю интерьера, надежность и, конечно, качественное хранение продуктов. Эта статья поможет сделать выбор, не попавшись при этом на удочку маркетологов. Традиционно лучшей считается техника от Electrolux, Bosch, Beko, Hitachi, Liebherr.
Основные характеристикиПрежде чем сделать покупку, определитесь с местом установки прибора и выполните все необходимые замеры. Обязательно продумайте, есть ли рядом розетка, как будет открываться дверка устройства.Различают одно-, двух- и многокамерные приборы. Первые имеют лишь холодильную камеру, иногда оборудованы морозильной полкой. Как правило, высота такой техники не более 1500 мм, глубина — до 600 мм. Наиболее востребованы двухкамерные модели, с независимыми холодильной и морозильной камерами. Последнюю используют для заморозки продуктов, первую — для хранения еды при температуре от 5 до 8 градусов. Мощность морозильной камеры обозначается специальной маркировкой в виде снежинок. Чем их больше, тем сильнее заморозка:● Одна — время хранения продуктов до 1 недели. Температура замораживания составляет -6 градусов;● Двум снежинкам соответствует заморозка при минус 12 градусов. Можно хранить продукты около месяца;● 3 снежинки — минус 18 градусов, продукты хранятся до года.Сэкономить деньги поможет бесплатный промокод интернет-магазина Техпорт от kodi-promo.ru, который позволит получить существенную скидку на покупку бытовой техники и не только.ОбъемКонечно важным параметром является полезный объем холодильника, то есть количество продуктов, которое холодильник сможет в себя вместить. Он рассчитывается по следующей формуле: 120 литров на одного человека и + 60 литров на каждого члена семьи, то есть семье из двух человек подойдет холодильник полезным объемом от 180-200 литров.Взаиморасположение камерРасположение морозилки может быть верхним или нижним. Набирают популярности и американские модели, когда обе камеры расположены рядом. Ширина такой техники достигает 1200 мм. Менее распространен вариант French Door с нижним расположением морозилки. Дверца холодильной камеры выполнена двустворчатой.Особенность многокамерных моделей в наличии зоны свежести, где овощи, зелень и фрукты хранятся в оптимальном микроклимате, а рыба и мясо хранятся охлажденными, но при этом не замораживаются.Способ управленияРазличают электронный и электромеханический типы управления. Последний вариант проще, но менее точный. Электронное регулирование дает такие возможности:Установка температуры с точностью до градуса;Контроль энергопотребления;Использование специальных программ, таких, например, как «суперзаморозка»;Современные модели холодильников оснащены подключением к Wi-Fi. Это дает возможность удаленного управления при помощи мобильных устройств.ЭнергоэффективностьОдна из важных характеристик — класс энергопотребления. Устройство работает круглосуточно, поэтому выбор самого экономичного варианта не будет лишним. Для обозначения энергоэффективности устройства используют латинские литеры. Самым экономичным считается класс А. Есть также А+, А++, А+++. Применение инновационных компрессоров и современной теплоизоляции позволяют использовать минимум электричества. Стоимость таких приборов выше, но промокоды Техпорт позволяют делать покупки по скидке. Еще одна статья экономии — плата за электричество.Способ разморозкиРазличают 2 варианта:Капельная система. Вода собирается в специальный поддон с задней стенки холодильника, а затем испаряется от тепла компрессора. Мыть и размораживать такие приборы нужно примерно раз в 6 месяцев.No Frost. Благодаря особенностям конструкции, стенки камер не покрываются инеем. Моют такой холодильник примерно раз в год. Надпись Full No Frost означает, что система «без инея» работает в обоих камерах.Дополнительные опцииПомимо базовых характеристик, есть еще и «мелочи», которые делают эксплуатацию прибора более комфортной:Вид освещения. Лампочки, расположенные по бокам, предпочтительнее. Разглядеть содержимое камер и полочек при этом проще.Материал изготовления полок. Самые практичные – стеклянные. Они прочные, их легко содержать в чистоте.Возможность перевешивания дверцы на другую сторону. Эта опция пригодится при перестановке.Оснащенность колесиками. Такие модели более мобильны, перемещать изделие удобнее.Сигнал открытой двери. Такая опция подойдет семьям с детьми и пожилыми, которые часто забывают закрыть дверцу.Автономное сохранение холода. Функция отлично подойдет для регионов, где бывают проблемы с электричеством.Только после ознакомления с характеристиками можно делать окончательный выбор. Промокоды Техпорт позволят вам совершать по-настоящему выгодные покупки и выбрать только качественные товары для вашего дома.ООО "Техпорт",ОГРН: 1137746951693Юридический адрес: г. Москва, ул. Коктебельская, д.4, к.4реклама
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