Основные критерии выбора подходящего холодильника с промокодом техпорт

Основные характеристикиПрежде чем сделать покупку, определитесь с местом установки прибора и выполните все необходимые замеры. Обязательно продумайте, есть ли рядом розетка, как будет открываться дверка устройства.Различают одно-, двух- и многокамерные приборы. Первые имеют лишь холодильную камеру, иногда оборудованы морозильной полкой. Как правило, высота такой техники не более 1500 мм, глубина — до 600 мм. Наиболее востребованы двухкамерные модели, с независимыми холодильной и морозильной камерами. Последнюю используют для заморозки продуктов, первую — для хранения еды при температуре от 5 до 8 градусов. Мощность морозильной камеры обозначается специальной маркировкой в виде снежинок. Чем их больше, тем сильнее заморозка:● Одна — время хранения продуктов до 1 недели. Температура замораживания составляет -6 градусов;● Двум снежинкам соответствует заморозка при минус 12 градусов. Можно хранить продукты около месяца;● 3 снежинки — минус 18 градусов, продукты хранятся до года.Сэкономить деньги поможет бесплатный промокод интернет-магазина Техпорт от kodi-promo.ru, который позволит получить существенную скидку на покупку бытовой техники и не только.ОбъемКонечно важным параметром является полезный объем холодильника, то есть количество продуктов, которое холодильник сможет в себя вместить. Он рассчитывается по следующей формуле: 120 литров на одного человека и + 60 литров на каждого члена семьи, то есть семье из двух человек подойдет холодильник полезным объемом от 180-200 литров.Взаиморасположение камерРасположение морозилки может быть верхним или нижним. Набирают популярности и американские модели, когда обе камеры расположены рядом. Ширина такой техники достигает 1200 мм. Менее распространен вариант French Door с нижним расположением морозилки. Дверца холодильной камеры выполнена двустворчатой.Особенность многокамерных моделей в наличии зоны свежести, где овощи, зелень и фрукты хранятся в оптимальном микроклимате, а рыба и мясо хранятся охлажденными, но при этом не замораживаются.Способ управленияРазличают электронный и электромеханический типы управления. Последний вариант проще, но менее точный. Электронное регулирование дает такие возможности:Установка температуры с точностью до градуса;Контроль энергопотребления;Использование специальных программ, таких, например, как «суперзаморозка»;Современные модели холодильников оснащены подключением к Wi-Fi. Это дает возможность удаленного управления при помощи мобильных устройств.ЭнергоэффективностьОдна из важных характеристик — класс энергопотребления. Устройство работает круглосуточно, поэтому выбор самого экономичного варианта не будет лишним. Для обозначения энергоэффективности устройства используют латинские литеры. Самым экономичным считается класс А. Есть также А+, А++, А+++. Применение инновационных компрессоров и современной теплоизоляции позволяют использовать минимум электричества. Стоимость таких приборов выше, но промокоды Техпорт позволяют делать покупки по скидке. Еще одна статья экономии — плата за электричество.Способ разморозкиРазличают 2 варианта:Капельная система. Вода собирается в специальный поддон с задней стенки холодильника, а затем испаряется от тепла компрессора. Мыть и размораживать такие приборы нужно примерно раз в 6 месяцев.No Frost. Благодаря особенностям конструкции, стенки камер не покрываются инеем. Моют такой холодильник примерно раз в год. Надпись Full No Frost означает, что система «без инея» работает в обоих камерах.Дополнительные опцииПомимо базовых характеристик, есть еще и «мелочи», которые делают эксплуатацию прибора более комфортной:Вид освещения. Лампочки, расположенные по бокам, предпочтительнее. Разглядеть содержимое камер и полочек при этом проще.Материал изготовления полок. Самые практичные – стеклянные. Они прочные, их легко содержать в чистоте.Возможность перевешивания дверцы на другую сторону. Эта опция пригодится при перестановке.Оснащенность колесиками. Такие модели более мобильны, перемещать изделие удобнее.Сигнал открытой двери. Такая опция подойдет семьям с детьми и пожилыми, которые часто забывают закрыть дверцу.Автономное сохранение холода. Функция отлично подойдет для регионов, где бывают проблемы с электричеством.Только после ознакомления с характеристиками можно делать окончательный выбор. Промокоды Техпорт позволят вам совершать по-настоящему выгодные покупки и выбрать только качественные товары для вашего дома.ООО "Техпорт",ОГРН: 1137746951693Юридический адрес: г. Москва, ул. Коктебельская, д.4, к.4реклама