«Что-то типа онлифанс+твиттер»: с кем встречается полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев в этом сезоне сыграл 17 игр и забил два мяча. Во время празднования своего гола в ворота «Ростова» можно было заметить, как футболист посылал кому-то сердечки. Кому Бакаев мог таким образом признаваться в любви, кем занято его сердце, а также как и с кем он проводит свой отпуск, читайте в материале «КВ».

Девушка ходит на матчи «Рубина» по билетам для «семей футболистов»

Совсем недавно полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев начал появляться на публике в компании юной девушки. При этом ее имя нигде не упоминалось, а в соцсетях футболиста не было ни единого намека на то, что он в отношениях. Но частые походы в ресторан и появление на баскетболе вместе с жгучей брюнеткой лишь порождали слухи и сплетни.

И если бывшая девушка нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева Арина Осинова была дочкой легенды ростовского футбола, а возлюбленная Джордже Деспотовича Софья Алендер раньше встречалась с полузащитником сборной России Алексеем Миранчуком, то как рассказал нашему изданию источник, близкий к казанскому клубу, избранница Бакаева далека от футбольной сферы. Однако раскрывать ее имя отказался.





«Вычислить» девушку самостоятельно было тоже не так просто. По словам нашего собеседника, возлюбленная футболиста работала хостес в ресторане «Лето». Там же она и познакомилась с Бакаевым, когда он пришел пообедать в заведение, средний чек которого 2,5 тыс. рублей. Среди подписок Солтмурада в Instagram удалось найти лишь одну девушку, внешне похожую на его спутницу, с которой его видели в кафе и на баскетбольных играх.

При этом в соцсетях брюнетки нельзя найти ни одной фотографии с Бакаевым. Хотя девушка нередко выкладывает фото в фирменной жилетке «Рубина», которая есть только у игроков и людей, работающих в клубе. Купить ее в фан-шопе невозможно. Помимо этого, она частенько постит фото и видео в футболках как гостевой, так и домашней формы казанской команды. В них она танцует под известные треки и делится бьюти-советами. Например, показывает, как правильно массажировать лицо для предотвращения отеков.





Правда, фамилию игрока на футболках девушка «не засвечивает». Даже в ее закрытом Instagram-аккаунте на фотографии с парнем, внешне напоминающем Солтмурада, его лицо скрыто под эмоджи черного сердца.







Позвонив в ресторан «Лето», мы лично убедились, что брюнетка с фотографий в форме казанского клуба — девушка Бакаева. Как нам подтвердили в дорогом заведении, именно она работала у них хостес. Правда, практически сразу после того, как начала встречаться с Бакаевым, уволилась. Возможно, доходы футболиста, покупка которого по данным Metaratings.ru обошлась «Рубину» в 89 млн рублей, позволяют ей больше не задумываться о заработке.

Девушку зовут Софья Тульчинская. Свои отношения ни она, ни тем более скрытный футболист не афишируют. Если после матчей многих игроков «Рубина» прямо у ворот стадиона встречают жены и девушки, то Бакаев всегда покидает «Ак Барс Арену» в одиночестве. При том, что его возлюбленная посещает все игры совершенно бесплатно, проходя по билетам, предназначенным для «семей футболистов». А трансляцию матчей девушка ведет в своих Instagram-stories, нисколько не скрывая эмоций при победе казанского клуба.









«Хочется просто лечь и поплакать»: как начался роман Бакаева

Софья родом из Лениногорска, переехала в Казань из-за учебы. Сейчас она студентка второго курса института международных отношений КФУ в Высшей школе иностранных языков и перевода, изучает английский и испанский языки. В апреле этого года ей исполнилось 19 лет. Тогда свой день рождения она транслировала в соцсетях, а в TikTok даже рассказала все подробности вечеринки. По словам Софьи, празднование прошло настолько весело, что она даже потеряла свой паспорт. «Чтобы вы понимали, после десяти часов вечера я не помню ничего, от слова вообще ничего», — объясняет девушка в видео.



Софья открыто рассказывает в соцсетях о своей любви к тусовкам, клубам и алкоголю. Например, одно из ее видео в TikTok сопровождается подписью: «Не понимаю, что я делаю не так... Почему я еще не в пивнушке», на другом она демонстрирует, как собирается на «очередную тусовку» или показывает, как спешит на встречу с другом, пообещавшим купить ей «Балтику 9».







Судя по всему, Солтмурад несмотря на восточные корни и традиции, не ставит девушке ограничений и совсем не запрещает посещать ночные клубы и бары. Единственное, теперь перед тусовками девушка Бакаева надевает кольцо на безымянный палец таким образом, видимо, желая отделаться от навязчивых поклонников.







Помимо развлекательного контента в соцсетях Софьи можно найти и милые моменты их отношений с Солтмурадом. Так, в TikTok-аккаунте девушки указывается и отправная точка их романа с Бакаевым — 13 октября. В этот день Софья прислала парню голосовое сообщение, пожаловавшись на свое настроение: «У меня такое состояние сейчас, что хочется просто лечь и поплакать, хотя у меня в жизни ничего такого не происходит, из-за чего бы я плакала», на что Бакаев ей просто ответил: «Поплачем» и добавил смеющийся эмоджи. Уже через полчаса футболист привез девушке огромный букет гипсофил, которым она еще несколько дней хвасталась в своих соцсетях.







Отпуск на Мальдивах во время сессии: как отдыхает футболист и его подруга

Девушка Бакаева — Софья отличается хорошей учебой. Школу она закончила с золотой медалью и красным аттестатом. Как нам стало известно от источника близкого к руководству КФУ, первую сессию Тульчинская закрыла на «отлично», получив пятерки по всем четырем экзаменам. Что касается зимней сессии первого курса, то она выдалась чуть похуже: Софья получила две четверки по английскому и испанскому. Зато остальные три предмета девушка сдала на наивысшую оценку.



Насколько успешной будет зимняя сессия этого года, предсказать трудно. В разгар зачетов девушка улетела на Мальдивы вместе с Солтмурадом, как раз в этот период у футболиста начался отпуск. Остановилась пара в пятизвездочном отеле SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton, ночь в котором стоит от 51 тыс.до 300,4 тыс. рублей.





Во время отпуска, судя по публикациям Тульчинской, ни она, ни футболист себе ни в чем не отказывали. На фотографиях и видео девушки можно было увидеть как картошку фри, бургеры, так и мексиканскую еду. Правда, романтический ужин с блюдами из «Макдоналдса» пара могла себе позволить и в Казани. Сама же София призналась, что большую часть времени проводила у бара рядом с бассейном, попивая «Шардоне», отчего ее запомнили практически все бармены.





К слову, это не первый совместный отдых пары. До этого они вместе проводили время в Москве, остановившись в отеле премиум-класса Hyatt Regency Petrovsky Park. Сутки за номер там варьируются от 12 тыс. до 64 тыс. рублей.



Квартира у Кремля и брендовая рубашка дороже 50 тыс. рублей: как живет футболист «Рубина»

Бакаев и Тульчинская живут вместе в доме на Федосеевской улице, который казанцы прозвали местным Парижем. Возлюбленная Солтмурада нередко выкладывает фотографии Кремля, Дворца земледельцев и Кремлевской набережной, которые видно из их окна. Согласно информации ЦИАН, покупка трехкомнатной квартиры в 264 кв.м. в этом доме обойдется в 150 млн рублей, а аренда двухкомнатной квартиры в 100 кв.м — в 65 тыс. рублей в месяц.









У Тульчинской много фотографий на фоне интерьеров этой квартиры, на заднем плане которых можно разглядеть, например, кроссовки Бакаева Nike Air Jordan 1 Retro ’Dark Mocha’. В этой же обуви, стоимость которой в интернет-магазинах составляет чуть более 42 тыс. рублей, футболиста можно было встретить и после матчей «Рубина», и на играх казанского баскетбольного клуба УНИКС. Софья любовь парня к этому виду спорта разделяет: на ее странице в Instagram можно увидеть истории с вип-мест «Баскет-холла», где обычно и сидит Бакаев.







В этой же квартире Тульчинская записывает TikTok`и, на большей части которых она в брендовых вещах, правда, мужских. Например, в рубашке Palm Angels, стоимость которой чуть более 50 тыс. рублей и худи Off-white Pascal Painting, стоящей более 36 тыс. рублей. А на одной из фотографий из университета Софья была с пакетом бутика элитных брендов «VIP». Видимо, там Солтмурад и покупает эти вещи. Однако по его соцсетям так и не скажешь: в Instagram-аккаунте футболиста в отличие от странички его девушки ни намека на роскошь и богатство. Вместо дорогих отелей и брендовых вещей лишь фотографии с игр и тренировок.











Пока футболист не успел подарить своей девушке сумки Gucci или платья Louis Vuitton, но зато уже сделал милый презент — кроссовки Nike Air force 1, кастомизированные в стиле сериала «Бумажный дом», который они смотрели вместе. Обновка возлюбленной обошлась футболисту примерно в 25 тыс. рублей (обувь стоит около 10 тыс. рублей, работа художника — 15 тыс. рублей).

«Да ты зажравшаяся, да тебя парень содержит»

До встречи с Бакаевым Софья снимала квартиру в ЖК «Арт Сити», переехав туда из общежития «Деревня Универсиады». По ее заверениям, за квартиру она до сих пор платит и честно признается, что в случае расставания с Солтмурадом вернется обратно.

Девушка заявляет, что не находится на «полном обеспечении парня». По словам Софьи, она привыкла работать с 16-ти лет. Первый заработок ей принесла работа маникюрщицей.





«Мне очень часто писали: „Да ты зажравшаяся, да тебя парень содержит, да у тебя родители“. Какая дикость для меня. Я в день принимала по три клиентки и по три часа работала с каждой. <...> Я проработала пару дней и подключила приложение [мобильного банка]. Думали с парнем, сколько на счету. Я захожу в приложение, а там шесть с половиной тысяч.<...> Какая была для меня радость и гордость, что я сама себя одела в школу», — делится девушка в Instagram началом своей бьюти-карьеры.

Но после начала отношений с футболистом девушка совсем забросила свое любимое ремесло и даже решила найти мастера, который делает ногти на дому.





«Лишилась девствственности с первым встречным»: что в соцсетях возлюбленной Бакаева

Если в соцсетях Тульчинской нет ни одной фотографии Бакаева, то немало контента с ее бывшем парнем — Самвелом, который был старше Софьи на шесть лет, а встречаться они начали в Лениногорске, когда она еще училась в школе.





Но судя по публикациям, их отношения закончились изменой парня. Весной-летом этого года девушка активно выставляла видео о расставании. Одно из них, например, сопровождалось надписью: «Когда ты ждешь от него сообщения, а он девочку у себя дома». А отвечая на вопрос подписчиков, какие парни ей нравятся, Тульчинская сказала, что предпочитает «неабьюзивный тип парней».

Но по признаниям Софьи в соцсетях, она быстро отошла от подобного расставания, в ее TikTok-аккаунте много видео на тему того, как девушка влюбилась в нового парня уже спустя месяц и как начала общаться с другими на третий день после разрыва с молодым человеком.





Помимо «личных» видео, девушка снимает ролики под популярные тренды и песни. Одним из них стал записанный Софьей и ее подругами челлендж «Передай телефон тому, кто». Его суть заключается в том, что человек, держа телефон в руках, озвучивает факт, а затем передает его тому, к кому этот факт относится.

Так, в видео говорится, что возлюбленная Бакаева как-то «наблевала в варежку, которую нашла в лифте», «настолько зажралась, что не хотела ехать на Porsche Macan (немецкий автомобиль премиум-класса, цена которого начинается от 4,5 млн рублей — прим. ред), «бычила на проститутку, потому что она клеилась к ее крашу» и сама «клеилась к ментам».

Что касается других подруг Тульчинской, то одна из них, судя по ролику, «лишилась девствственности с первым встречным», «за одну ночь в клубе поцеловалась с четырьмя парнями» и «ударила своего краша дверью об нос». В то время как другая «блевала перед ППСниками несовершеннолетней», «не попала в клуб, потому что спалилась не со своим паспортом» и «несколько часов ночевала в лесу, потому что была слишком пьяна».





Девушка Бакаева увеличила губы и пропагандирует любовь к себе

Софья Тульчинская активно рассказывает о принятии себя, призывая девушек не стесняться своей внешности. При этом девушка честно говорит о своих изменениях. «Сейчас у меня сделан перманент губ и бровей, а также увеличены губы. Больше у меня ничего не сделано», — делится девушка с подписчиками.

При этом ее увеличенные губы часто вызывают критику и негатив со стороны общества, но по словам Софьи, она научилась справляться с этим и просто не воспринимает подобные слова о своей внешности всерьез. К тому же, она с самого детства привыкла быть в центре внимания.









«Я ни в коем случае сейчас не хочу сказать, что я какая-то особенная. Просто есть такая каста людей, которая выделяется и все: тем, как они думают, тем, как они себя ведут. И, наверное, я попала в число этих людей. Потому что каждый раз, когда мне задают какие-то вопросы, или когда люди хотят меня расстроить, [это] подтверждает, что ко мне есть повышенное внимание», — рассказывает Тульчинская.

Еще у Софьи есть второй Instagram-аккаунт, который тоже закрыт. На страницу подписано всего 21 человек, при этом подписок самой Софьи там нет. В шапке профиля только одна надпись: «Что-то типа онлифанс (платформа, на которой за плату можно получить эротический контент — прим.ред) и твиттер (соцсеть для публичного обмена короткими сообщениями – прим.ред)». В аккаунте только 27 публикаций, каких именно — неизвестно. Солтмурад Бакаев на второй аккаунт своей девушки тоже не подписан.





Но помимо блогерства, у Софьи есть и другие интересы, например, книги. Судя по ее Instagram-аккаунту, в основном про любовь. Цитаты из них она собирает в отдельный хайлайт в Instagram. Туда же она добавляет и мемы, и веселые фразы из сериалов. Например, цитата Саманты Джонс из сериала «Секс в большом городе»: «Пока ты не замужем, весь мир как шведский стол».

Как ни крути, но после начала отношений Бакаев, действительно, начал играть лучше и даже стал больше забивать. Связаны ли его успехи на поле с удачами в личной жизни – неизвестно, но остается надеяться, что его светлая полоса продолжится. Тогда, может, и «Рубин» будут ждать новые победы и светлые времена, главное только чтобы покупка СИБУРом ТАИФа, спонсора казанского клуба, никак не повлияла на благосостояние футболистов, а финансирования хватало и на отели на Мальдивах, и на брендовые вещи, и на подарки для любимой девушки.

