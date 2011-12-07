Из печати вышла книга татарского писателя Марата Кабирова «Киллер»

Журнал «Казан утлары» выпустил повесть Марата Кабирова «Киллер», сообщает ИА «Татар-информ».

Книга была напечатана в полиграфическом комплексе «Идель-пресс» АО «Татмедиа» тиражом в 2 тыс. экземпляров. В сборник также вошла повесть «Хормэтле мэет эфэнде» («Уважаемый господин мертвец»). .

«Хотя названия страшные, это довольно милые произведения. В них поднимаются темы жизни и смерти, которые заставляют задуматься. Написана простым языком. Сюжет захватывает и не отпускает читателя», — поделился автор произведений с агентством.

Кабиров рассказал, что в «Киллере» встречаются два человека — врач и наемный убийца. «У обоих есть прошлое, свои „скелеты в шкафу“. Эти тайны в ходе повествования раскрываются, и их судьбы сталкиваются в кульминационной точке», — заметил писатель.

А повесть «Уважаемый господин мертвец» рассказывает о том, как умерший через три дня после похорон вернулся домой. Читателю предстоит разгадать тайну возвращения «мертвеца».

Произведения являются универсальными и предназначены для широкого круга читателей. Со вторым сборником книг из серии «Библиотека „Казан утлары“» уже ознакомился гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.