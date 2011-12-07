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Фестиваль японского кино и классическая музыка: куда пойти в Казани в первые выходные октября

В предстоящие выходные жители и гости столицы познакомятся с выставкой анимационных игрушек, научатся проводить чайную церемонию и узнают историю стрелкового оружия. Подробнее о предстоящих мероприятиях, читайте в афише «КВ».

1 октября

10:00 Узнайте, что такое тауматроп

В выставочном зале «Манеж» (территория Казанского Кремля) проходит выставка «Пресинема», на которой можно будет узнать с чего началась эпоха кино и мультипликации, как устроены стереоскоп и теневой театр, а также что такое тауматроп и зоотроп. На выставке будут проводиться специальные экскурсии, мастер-классы и лекции по истории анимации.

Экспозиция работает до 27 марта 2022 года, вход на экспозицию свободный.

18:00 Посетите фестиваль японского кино

В кинотеатре «Мир» (ул. Достоевского, 30) будет дан старт кинофестивалю «Дни японского кино». Мероприятие откроет демонстрация искусства икебаны школы «Согэцу». Икебана — искусство компоновки срезанных цветов и побегов в специальных сосудах, а также искусство правильного размещения этих композиций в интерьере. Вход только для лиц старше 16 лет по предварительной регистрации.

18:30 Послушайте классическую музыку

В музее Боратынского (ул. Максима Горького 25/28) состоится концерт камерной музыки. «Казанское трио» в составе Татьяны Максимовой, Асии Гареевой и Александра Дульнева. Артисты исполнят произведения классической камерной музыки Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена.

2 октября

11:00 Поучаствуйте вместе с ребенком в интерактивной программе «Тайны третьей планеты»

Музей естественной истории Татарстана (ул. Шейнкмана, 12) приглашает на интерактивную программу для дошкольников «Тайны третьей планеты». Юным посетителям предстоит отправиться за новыми открытиями в далекий доисторический мир, полный невероятных приключений. В игровой форме дети узнают, как зарождалась вселенная, что находится в космосе, какие тайны скрывает в себе наша планета, и найдут ответы на многие другие вопросы.

16:30 Научитесь проводить чайную церемонию

В молодежном центре «Сэлэт» (Островского, 23) пройдет мастер-класс по проведению чайной церемонии «Омотесенке». Мероприятие как раз посвящено фестивалю японского кино.

20:00 Посмотрите фильм в собственном автомобиле

В кинотеатре под открытым небом Love Cinema (Патриса Лумумбы 47а) состоится показ боевика «Черная вдова», а после него в 22:25 — комедия «Семь психопатов». Чтобы у фильма было звуковое сопровождение, нужно настроить радиоприемник на необходимую волну.

3 октября

8:45 Помогите природе

Примите участие в проекте «Дарим лес», посадив саженцы в питомнике. До участка будет организован транспорт от парковки ТЦ «Мега» (пр. Победы, 141). Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону 8 (903) 341-02-41.

10:00 Узнайте историю стрелкового оружия

В музее Пушечного двора (территория Казанского Кремля) пройдет заключительный день выставки, которая отражает путь развития огнестрельного оружия от фитильного до автоматического. Посетители увидят огнестрельное оружие России, США, Японии, Турции, Италии и других стран Европы и Азии. Среди экспонатов — охотничье и боевое оружие XVIII–XIX вв., многозарядные винтовки конца XIX столетия, автоматическое оружие армий СССР и Германии 1940-х годов. Напомним, что 3 октября — заключительный день выставки.

11:00 Посмотрите на жизнь после самоизоляции

В Галерее современного искусства Казанской Ратуши (ул. Карла Маркса, 33) проходит выставка «Призма». На экспозиции молодые фотографы представят серию снимков, посвященную ожившему после локдауна городу. Мероприятие можно посетить до 21 октября.

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