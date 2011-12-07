На экраны страны вышел «Веном 2»

Том Харди вернулся на большие экраны в образе смертельно опасного Венома — одного из величайших и самых неоднозначных персонажей вселенной MARVEL. В фильме Энди Серкиса снялись также Мишель Уильямс и Наоми Харрис. Роль злодея Клетуса Кэсиди по прозвищу Карнаж сыграл Вуди Харрельсон.

В финале фильма «Веном»(16+) зрители увидели, как Эдди Брок и Веном, роли которых исполнил Том Харди, составили очень необычный альянс. Сюжет рассказывал о настойчивом, но эгоистичном репортере Эдди и инопланетном симбиоте Веноме, который поселился в тележурналиста и пытается выжить. Человек и инопланетянин сошлись на том, что нужны друг другу, хотя ни одному, ни другому это особо не нравится.

В фильме «Веном 2» (16+) хрупкий альянс дает трещину. Со временем взаимные подколки перерастают в жестокое маниакальное противостояние. Каждый из героев пытается выкинуть другого из квартиры и тела, которое они занимают. «Этот фильм — своеобразная лавстори, но не в прямом смысле слова, — говорит режиссер фильма «Веном 2» Энди Серкис. — Фильм о непростых взаимоотношениях между симбиотом и его носителем. Как и в романтических отношениях, тут есть свои подводные камни, свои взлеты и падения. Отношения Венома и Эдди создают обоим проблемы и становятся причиной стресса, так что каждый из них практически ненавидит другого.

При этом они должны быть друг с другом, потому что не могут друг без друга обойтись. Именно на таком товариществе зиждутся любые взаимоотношения».