«Лики России» - 40 красивых признаний любви к Родине

На выставке представлены картины художников из разных регионов страны из семейной коллекции председателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимира

Зорина. Вдохновитель и организатор проекта «Лики России» — заслуженный работник культуры РТ Альфия Рахматулина.

— Наша семья уже примерно 30 лет собирает работы российских художников. Сейчас в коллекции более 450 картин самых разных авторов последней четверти XX — начала XXI века. Отобрать для экспозиции 40 работ было очень сложно. За каждой картиной — своя история. Разные стили, разные формы, но все это отражает нашу Родину — Российскую Федерацию. Когда отбирали картины, мы не смотрели ни на имя автора, ни на регион, откуда этот художник, ни на название. И оказалось, отобрали три работы татарстанских художников, — рассказал на церемонии открытия выставки Владимир Зорин.

40 пейзажей родной природы, запечатленные художниками из Владимирской, Кировской, Иркутской, Нижегородской, Тверской, Оренбургской, Самарской, Пензенской, Липецкой, Московской областей, а также из Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Чечни, Крыма, очень созвучны теме Года родных языков и народного единства, объявленного в Татарстане.

— Выставка такая колоритная, многонациональная, многоместная — здесь представлена вся огромная наша страна! Выставка не случайно проводится в Доме дружбы — это сердце многонационального народа Татарстана, где все национальные автономии чувствуют себя как у себя дома, — отметил на церемонии открытия Председатель Госсовета РТ, председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин.

Кстати, в Казани коллекция живописи Владимира Зорина пополнилась еще одной картиной. Председатель Союза художников РТ Альберт Шиабиев подарил гостю работу чебоксарского художника Викентия Лукиянова «Вечер на озере Кабан». Этот пейзаж был написан летом прошлого года во время всероссийского пленэра «Со-Творение», который собрал художников из разных регионов страны — от Крыма до Дальнего Востока.

Выставка «Лики России» продлится до 21 марта.

Избушка для дружных книг

В фойе Дома дружбы народов Татарстана есть необычная книжная полка буккроссинга.

Сделана она в виде избушки. На ней трогательным детским почерком начертано: «Дружные книги. Прочитал — передай другому».

Открываешь стеклянную створку, а внутри книги, которые свободно можно взять почитать. Среди них учебники, справочники, журналы, романы, сборники стихов и рассказов на разных языках, сказки народов мира. К примеру, есть на полке произведения Агаты Кристи и Конана Дойла на казахском языке.

У посетителей Дома дружбы народов Татарстана эта избушка для книг и сами книги вызывают большой интерес. Книги довольно быстро находят своих читателей, а полка постоянно пополняется новыми изданиями. Но и они не залеживаются. В Год родных языков и народного единства у представителей разных народов интерес к своим корням, языку, истории, традициям будет возрастать, и возможно, появится необходимость установить еще одну такую книжную избушку.