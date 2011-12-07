Вышли первые выпуски комедийного проекта «ЧУМА!»

В комедии снялись Максим Лагашкин, Александр Гудков, Агата Муцениеце, Зоя Бербер, Вячеслав Чепурченко, Игорь Ознобихин, Надежда Сысоева, Иван Охлобыстин и другие. Музыку к проекту про «неведомую хворь» написал музыкант Сергей Шнуров. Посмотреть первые выпуски уже можно в онлайн-кинотеатре IVI.

По сюжету, у гонца Уильяма за воротами осталась невеста. Несмотря на карантин, он не оставляет попыток выбраться из замка и воссоединиться с любимой. К несчастью для Уильяма, его замечает дочь местного барона. Она не очень красива, капризна, а также у нее проблемы с алкоголем и страстное желание выйти замуж до тридцати лет. Осталась неделя, и гонец оказывается перед сложным выбором. Либо он женится на дочери барона, либо будет казнён. Барон, который изнывает в замке от скуки, с одинаковым восторгом ждёт любой исход.

«Мой персонаж — Барон — глава этого города, смешной человек, сибарит, хулиган, но социально-активный. Поиграл в ограничения и заскучал, пытается дочь замуж выдать в соседнее княжество, чтобы был мир и дискотека. Для него главное — не скучать: свадьба так свадьба, казнь так казнь, карантин так карантин, главное — движуха», — рассказал о своем персонаже актер Максим Лагашкин.

Кроме семейства барона, в замке проживают и обычные средневековые граждане, такие как палач или придворный маг, монах и начальник дворцовой стражи, средневековая блогерша, жена лесоруба и обычная ведьма. Но теперь их жизнь изменилась из-за карантина. Все стараются приспособиться к новым условиям.

«ЧУМА!» — это юмористическое послание средневековых людей своим потомкам о том, как они сражались с эпидемией и как победили. А также это отличный повод не выходить лишний раз на улицу, а посмотреть онлайн весёлые зарисовки из жизни замка на изоляции.

Максим Лагашкин: «Меня зацепил этот проект, потому что собралась команда отличная, это раз. Второе — абсолютно новый формат — это и кино, и скетч, и шоу, и градус существования гротесковый, и партнеры хорошие. Увидим скоро как у нас получилось, хочу верить, что хорошо, а главное смешно, актуально и во многом узнаваемо».

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