Гендиректор Нацмузея РТ Гульчачак Назипова: Мы стремимся рассказать о нашей республике через судьбы людей

Открытие масштабной выставки, посвященной 100-летнему юбилею Татарской АССР, запланировано в августе, ко Дню Республики Татарстан. Экспозиция развернется на площади более 3,5 тысячи квадратных метров. Посетителей ожидает много открытий и сюрпризов, которые пока не разглашаются, но специально для читателей «Казанских ведомостей» генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова рассказала о некоторых раритетах, которые будут представлены в экспозиции.

— В фондах нашего музея много экспонатов, ярко характеризующих разные периоды истории Татарстана, и некоторые из них будут представлены впервые. Экспозиция составлена так, чтобы посетители музея смогли получить представление о Татарстане и его истории, наших соотечественниках. Мы стремимся рассказать о республике через судьбы людей — великих, известных, простых — всех тех, кто внес свой вклад и оказал влияние на развитие Татарстана, — рассказала Гульчачак Рахимзяновна, сопровождая нас по залам, где идет монтаж оборудования, интерьерных декораций, экспонатов.

— Впервые мы представим портреты правителей Казанского ханства — это реконструкции, выполненные современными художниками по историческим описаниям. В экспозиции будут представлены материалы о дворянстве и купечестве Казанской губернии. Специально к экспозиции проведена реставрация золоченой мебели из коллекции профессора Флоринского и фисгармонии 1830 — 1850-х годов. Отдельная тема — Казанский университет. Это третий университет в России с большой интересной историей, и наши посетители смогут увидеть уникальные экспонаты, связанные с его созданием, знаменитыми учеными и научными школами.

— На выставке будет несколько интерьерных экспозиций, которые воссоздают обстановку домов и квартир разных эпох…

— Да, на основе коллекций мы воссоздаем интерьеры богатого татарского дома, дворянской гостиной и медресе XIX века, коммунальной квартиры 1930-х и типовой хрущевки 1960 — 1970-х годов … Многие интерьерные зоны станут площадкой для интерактивных занятий, программ и квестов.

— А что будет представлено в той части экспозиции, которая охватывает период с 1920 года — времени создания ТАССР — до наших дней?

— Этому периоду уделено особое внимание. Здесь можно будет увидеть наши раритетные экспонаты — карту на кумаче Татарской АССР 1920 года, первый флаг республики и мемориальные коллекции известных общественно-политических деятелей, стоявших у истоков республики. Среди раритетов — трактор «Фордзон-Путиловец» — один из первых советских тракторов, поставленных в республику в 1927–1928 годах, знамена казанских промышленных предприятий, которыми были награждены их коллективы за доблестный труд, легковая и грузовая машины 1930-х годов Горьковского автомобильного завода. Впервые за всю историю музея проведена реставрация легковой машины ГАЗ, подаренной нашему земляку Липкину за ударный труд, и легендарного самолета По-2 (У-2), созданного на заводе № 387 Казани в 1945 году.

В экспозиции будут представлены известные современные бренды промышленности, сельского хозяйства, культурные и спортивные достижения Татарстана. Гости музея увидят концертные костюмы наших знаменитых деятелей культуры — Ильгама Шакирова, Альфии Авзаловой, Альбины Шагимуратовой, Зили Сунгатуллиной, Александра Сладковского; формы и награды спортсменов и спортивных команд — комплект наград Универсиады, личные вещи экс-тренера футбольной команды «Рубин» Курбана Бердыева и другие предметы, характеризующие современную эпоху.

Мы хотим, чтобы экспозиция была интересной, поэтому включили в нее много интерактивных локаций.

Многие раритетные экспонаты снабжены электронными этикетками, которые дают возможность самостоятельно узнать их историю. В рамках выставки предполагается проведение мастер-классов, они позволят нашим посетителям сделать своими руками сувенир и взять его с собой на память. Мы предоставим им такую возможность.

— Гульчачак Рахимзяновна, режим вынужденной самоизоляции из-за пандемии коронавируса сказался на темпах подготовки экспозиции?

— Да, подрядные организации практически с конца марта и до середины мая не могли работать. Многие сотрудники музея — люди пенсионного возраста, и они тоже на долгое время прервали свою деятельность. Научные сотрудники еще могли работать дистанционно, но для фондовиков, которые непосредственно связаны с коллекциями, организовать работу на «удаленке» было очень сложно. Сейчас у всего нашего коллектива очень напряженный период, мы работаем практически без выходных, чтобы успеть смонтировать выставку в срок и открыть музей ко Дню республики.