И в кинотеатре, и на диване: какие фильмы посмотреть в эти выходные

Топ кинокартин для тех, кто привык смотреть премьеры на большом экране, и тех, кто не хочет выходить из своей уютной квартиры в дождливую осень. «КВ» подготовили обзор фильмов, которые можно посмотреть в эти выходные как в кинотеатре, так и дома — на стриминговых сервисах.

Что посмотреть в кинотеатре?

«Веном-2»

Продолжение кинокомикса, где тело журналиста, которого кстати играет Том Харди, захватил прожорливый инопланетный симбиот. И теперь им приходится работать вместе. Первая часть, которая вышла в 2018 году, не очень понравилась критикам. Хотя большинство посетителей кинотеатров были от картины в восторге. Из-за ковидных ограничений съемки второй части фильма неоднократно переносили и вот, наконец, она вышла.

К экранному дуэту Тома Харди и Мишель Монаган присоединились Вуди Харрельсон и Наоми Харрис, которые играют серийных убийц. И именно с ними предстоит разобраться главному герою. Фильм вышел 30 сентября и его кассовые сборы уже составили 156 млн рублей, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Впрочем, что касается критиков, то они недовольны картиной и в этот раз.

«Бестселлер»

Люси (Обри Плаза) получила в наследство престижное нью-йоркское издательство. Раньше в нем выходили бестселлеры, а сейчас — лишь скучные книги, которые не нравятся ни литературным критикам, ни читателям. Чтобы спасти убыточный семейный бизнес, Люси находит знаменитого автора, не выпускавшего книги уже около 50 лет. Люси возлагает на него большие надежды и рассчитывает с его помощью реанимировать свое дело. Но загвоздка в том, что писатель оказывается пьющим стариком с весьма скверным характером, который сам становится огромной проблемой.

«Холодный расчет»

Драма про профессионального игрока в покер Уильяма Телля (Оскар Айзек). По сюжету мужчина научился игре во время отбывания срока в тюрьме. Там он кстати оказался после того, как его подставил бывший начальник. И однажды Уильяму подворачивается случай отомстить своему обидчику.

Фильм режиссера и сценариста таких фильмов, как «Таксист» и «Бешенный бык» Пола Шредера. Помимо захватывающего сценария, в картине отличная игра Оскара Айзека, который с одним и тем же выражением лица (самый настоящий «покерфейс») умудряется через взгляд передать целый букет эмоций. Другое дело, что в фильме это надо считывать, замечая детали и нюансы. В целом, это кино мастерское, руку опытного кинематографиста видно с первых минут невооруженным взглядом. Особенно фильм должен понравиться ценителям многослойного кино.

«Дюна»

Если по какому-то недоразумению вы пока не смотрели новую экранизацию романа Фрэнка Герберта «Дюна», то советуем это исправить. Фильм все еще идет в кинотеатрах. Каждая деталь здесь продумана, каждый̆ лоскуток одежды проработан, а каждый̆ интерьер выверен. Но есть один минус — это только половина фильма.

В два с половиной̆ часа хронометража невозможно уместить все произведение Герберта. В 1984 году это уже пытался сделать Дэвид Линч. Но его задумка успехом не увенчалась, фильм провалился. Но Дени Вильнев, кажется, справился с этим гораздо лучше. Об успехе картины скажут ее кассовые сборы, а пока кино можно посмотреть на большом экране.

«Главный герой»

Если вам нужен легкий и приятный фильм, посмотрев который вы получите удовольствие, а потом забудете на следующий, то стоит обратить внимание на кинокартину «Главный герой». У фильма большие кассовые сборы, а в кинопрокате он уже третий месяц. Фильм рассказывает о сверхпопулярной онлайн-игре, в которой люди могут дело все что угодно — убивать, грабить и воплощать в жизнь все свои желания. Но однажды один из персонажей вдруг осознает себя живым и потихоньку меняет игру под себя.

Что можно посмотреть дома?

«Виновный»

Фильм-ремейк одноименного датского фильма 2017 года о бывшем оперативнике Джо Бэйлоре (Джейк Джилленхол), который работает оператором службы спасения. Под конец одной из смен он получает звонок от женщины и в разговоре с ней понимает, что ее похитили. Звонок обрывается, а главный герой начинает собственное расследование. Разгадать эту загадку вы сможете вместе с главным героем.

«Поймать свидетеля»

Полицейские офицеры перевозят важных свидетелей по делу колумбийского наркокартеля. Но во время шторма вся команда подвергается нападению. Чтобы спастись, им приходится укрыться в ближайшем подходящем здании, которым оказывается дом престарелых. Взрывы, перестрелки и суровые мужчины, — то, что особенно нравится любителям боевиков.

«Множественные святые Ньюарка»

Приквел крайне успешного сериала нулевых «Клан Сопрано». Фильм рассказывает о подростковых годах Тони Сопрано в разгар жестокой войны банд, в которую вовлечена его семья, а также о напряженных отношениях между итало-американской и афроамериканской общинами и бунте 1967 года. В главной роли Майкл Гандольфини, сын Джеймса Гандольфини, который играл в сериале. Сейчас актера нет в живых, он скончался от инфаркта в 2013 году.

Как утверждают критики, фильм никак не может затмить сериал, который стал особым символом своего времени, но посмотреть его все-таки стоит. Особенно любителям «Клана Сопрано».

1+1

Завершает обзор фильм ставший уже классикой современного кинематографа. Его мировая премьера состоялась десять лет назад. И если по какому-то недоразумению вы не посмотрели этот фильм или хотите впечатлиться им заново, то сейчас, в осеннюю пору, самое время. Трогательная история, основанная на реальных событиях, и не оставляющая никого равнодушным, постоянно попадает в списки любимых фильмов. А в США недавно даже сняли на него ремейк — «1+1: Голливудская история».