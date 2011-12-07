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Казанская оперная певица Аида Гарифуллина отметила день рождение в кругу Киркорова, Крутого и Хабенского

Девушке исполнилось 33 года.

Оперная певица из Казани Аида Гарифуллина отметила свое день рождение в ресторане Cristal Room Baccarat в Москве. На празднике присутствовали представители российского шоу бизнеса —  певец Филипп Киркоров, композитор Игорь Крутой, актер Константин Хабенский, музыкант Сергей Мазаев и другие. Об этом стало известно из официального Instagram-аккаунта певицы.

На празднике присутствовали только самые близкие люди, отметила Гарифуллина.

Певице исполнилось 33 года.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Аида Гарифуллина стала Послом Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 в Казани.

КВ
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