«Татар Радиосы хитлары» - только живой звук

Ведущими вечера по традиции были заслуженная артистка РТ Гульназ Сафарова и креативный директор радиостанции и известный ведущий Айваз Садыров. К бессменному дуэту ведущих в этом году примкнул популярный диджей Tatar Radiosi Рамиль Шарафеев. Заслуженная артистка РТ певица ИркэРежиссурой и постановкой концерта занимался заслуженный работник культуры РТ Максим Скалозубов. Он на протяжении многих лет является главным режиссером и балетмейстером-постановщиком городских и республиканских праздничных, культурно-спортивных, развлекательных программ в Казани.В соответствии с главной идеей концерта акцент в выступлениях артистов был сделан на живом звучании самых популярных песен. Хиты сети радиостанций «Татар Радиосы» исполнялись под аккомпанемент и бэк-вокальное сопровождение инструментального мини-оркестра Black Jack. Благодаря такому звучанию песен атмосфера на концерте была особо душевной. Заслуженная артистка Республики Татарстан Эльмира СулеймановаЗрители получали поистине неподдельное удовольствие от каждой музыкальной композиции и задаривали любимых артистов огромными букетами цветов.Кульминационным моментом стала церемония присвоения звания «Заслуженный артист Республики Татарстан». Присутствовавшая на концерте министр культуры РТ Ирада Аюпова поздравила с присвоением этого высокого звания певиц Иркэ и Эльмиру Сулейманову.