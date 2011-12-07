Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Татар Радиосы хитлары» - только живой звук

Масштабный концерт по случаю празднования 17-летия со дня основания сети радиостанций Tatar Radiosi прошел 27 октября в КРК «Пирамида». В этом году он получил название «Татар Радиосы хитлары».
Ведущими вечера по традиции были заслуженная артистка РТ Гульназ Сафарова и креативный директор радиостанции и известный ведущий Айваз Садыров. К бессменному дуэту ведущих в этом году примкнул популярный диджей Tatar Radiosi Рамиль Шарафеев. Заслуженная артистка РТ певица ИркэРежиссурой и постановкой концерта занимался заслуженный работник культуры РТ Максим Скалозубов. Он на протяжении многих лет является главным режиссером и балетмейстером-постановщиком городских и республиканских праздничных, культурно-спортивных, развлекательных программ в Казани.В соответствии с главной идеей концерта акцент в выступлениях артистов был сделан на живом звучании самых популярных песен. Хиты сети радиостанций «Татар Радиосы» исполнялись под аккомпанемент и бэк-вокальное сопровождение инструментального мини-оркестра Black Jack. Благодаря такому звучанию песен атмосфера на концерте была особо душевной. Заслуженная артистка Республики Татарстан Эльмира СулеймановаЗрители получали поистине неподдельное удовольствие от каждой музыкальной композиции и задаривали любимых артистов огромными букетами цветов.Кульминационным моментом стала церемония присвоения звания «Заслуженный артист Республики Татарстан». Присутствовавшая на концерте министр культуры РТ Ирада Аюпова поздравила с присвоением этого высокого звания певиц Иркэ и Эльмиру Сулейманову.
КВ
Лента новостей