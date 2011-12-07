Гала-концерт телевизионно-музыкального проекта «Сәйлән»-2020!

Главные задачи конкурса — поиск, выявление и поддержка одаренных исполнителей татарской народной, классической, эстрадной музыки и создание благоприятных условий для развития юных талантов и их творческого потенциала.

В этом году конкурс прошел уже во второй раз. А формула успеха осталась неизменной: профессиональная команда организаторов, хорошо подобранный репертуар, звездное жюри и самые талантливые участники.

Этот конкурс превратился в настоящий праздник детского творчества, а Гала-концерт стал его достойным завершением. Ведь на одной сцене собрались лучшие из лучших. Каждый из них прошел долгий и тернистый путь для того, чтобы заявить о своем таланте на многомиллионную аудиторию и войти в число 6 финалистов конкурса.

Организаторы конкурса приложили все усилия для того, чтобы сделать участие в фестивале для детей незабываемым и максимально полезным. В рамках проекта для участников конкурса были предусмотрены мастер-классы по следующим направлениям: вокал, актерское мастерство, стилизация сценического костюма и сценическая культура. Таким образом, фестиваль «Сәйлән» стал стартовой площадкой для развития творческого потенциала и всестороннего роста личности юных артистов.

На этапе отбора участники столкнулись с серьезной конкуренцией. Для участия в фестивале было принято более 1000 заявок. Профессиональное жюри выбрало 32 работы и представило их на суд зрителям. В течение месяца на официальном сайте канала проходило голосование, по итогам которого в телевизионный этап прошли 12 человек.

В состав жюри вошли именитые звезды татарской эстрады. Среди них: народный артист Татарстана и Башкортостана, заслуженный артист России — Салават Фатхетдинов, заслуженная артистка Республики Татарстан — Зайнап Фархутдинова, заслуженная артистка Республики Татарстан — Эльмира Калимуллина, заслуженная артистка Республики Татарстан — Ландыш Нигматжанова, заслуженный артист Республики Татарстан — Раяз Фасихов, а также Айдар Сулейманов, Зарина Вильданова, Ильгиз Шайхразиев и другие.

Завершением концерта стала торжественная церемония награждения. Стоит отметить, что никто из участников не ушел из студии с пустыми руками. Абсолютно все получили ценные призы и подарки от телеканала «ШАЯН ТВ» и партнеров фестиваля.

Телевизионные выпуски проекта «Сәйлән» (0+) смотрите на канале «ШАЯН ТВ» каждое воскресенье в 12.00 и 17.00. Посмотреть гала-концерт (0+) и узнать итоги конкурса зрители смогут 12 ноября, в день рождения «ШАЯН ТВ».

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