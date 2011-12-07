«Вперед в прошлое»: о столетии Татарстана рассказывает выставка

В экспозицию вошли материалы предприятий Республики Татарстан, краеведческого музея Набережных Челнов, а также музея-заповедника «Казанский Кремль».

Отличие выставки в том, что здесь в компактной форме представлены основные достижения Татарстана в самых разных областях: в науке, тяжелой промышленности, оборонном производстве, сельском хозяйстве. И, конечно, экспонаты выставки знакомят посетителей с деятельностью наиболее крупных предприятий республики, таких, как КАМАЗ, Казанский оптико-механический завод, Казанское мотостроительное производственное объединение, Казанский завод «ЭЛЕКТРОПРИБОР», «ТАСМА», «Мелита», Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, «Татхимфармпрепараты».

Работы юбилейной выставка продлится до 20 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.