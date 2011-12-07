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Игорь Крутой признался в любви Татарстану после выступления челнинки на шоу

Девочка прошла в полуфинал конкурса.

Композитор Игорь Крутой признался в любви к Татарстану после выступления Анастасии Маннаповой на вокальном шоу «Ты супер». Она приехала из Набережных Челнов. Выступление девочки опубликовано на YouTube.

«Независимо от твоего выступления, я хочу признаться в любви к Татарстану. Меня столько связывает с Татарстаном» — сказал Крутой.

Анастасия Маннапова исполнила песню «Как жизнь без весны» из кинофильма «Гардемарины, вперед!». Ей всего 12 лет. Девочка поразила судей своим голосом и прошла в полуфинал песенного конкурса. 

«За такими, как ты, будущее Татарстана» — отметил композитор.

Анастасия с четырех лет занимается вокалом, а воспитывает ее бабушка. Мать Насти лишена родительских прав, но иногда общается с дочерью, рассказали в программе. 

КВ
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