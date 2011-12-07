В Казани в историческом парке «Россия — моя история» откроется выставка ко Дню учителя

В историческом парке «Россия — моя история» в Казани 5 октября откроется мультимедийная выставка «Роль учителя в истории России», которая подготовлена по инициативе министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. Экспозиция посвящена Дню учителя.

Выставка расскажет и покажет на современных и исторических примерах, кто такой учитель сегодня, и насколько незаменима его работа для настоящего и будущего наших детей. Экспозиция разместится на 150 экранах павильона № 2 исторического парка и будет представлена тремя тематическими направлениями.

Первое направление «И работа, и признание» расскажет о современных учителях и их пути в профессию. Следующее направление — «Учитель и учительство в России» расскажет об известных педагогах прошлого. Заключительное направление — «Спасибо, учитель! » — это благодарность учеников своим педагогам.

Открытие выставки «Роль учителя в истории России» состоится 5 октября в 11:00. Экспозиция будет работать до 10 октября с десяти утра до семи вечера.