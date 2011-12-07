«Болгар радиосы» продолжает удивлять: лед и пламя нового шоу в «Пирамиде»

Как известно, «Болгар радиосы» часто радует любителей качественной татарской музыки встречами со звездами: яркие концерты периодически устраиваются в самых статусных залах по всему Татарстану. Такую активную деятельность на радио объясняют так: людям необходимо прикоснуться к творчеству кумиров, а «Болгар радиосы» нужна обратная связь со своей аудиторией - вот так, вживую.«Мы стараемся не только общаться со своими слушателями в прямом эфире, но и чаще смотреть им в глаза. С этой целью проводятся концерты «Болгар радиосы». При этом мы стараемся не просто приглашать зрителей на рядовой концерт, но и готовы каждый раз делать его незабываемым, - говорит главный редактор, продюсер «Болгар радиосы» Ильфар Каримов. - Например, свой предстоящий 29 марта концерт мы назвали «Чудо», потому что рождение песни - это всегда чудо». Организаторы надеются, что на этом шоу слушатели почувствуют себя частью действительно чудесного зрелища. Их ждет красочное огненное шоу, а также неожиданные образы исполнителей, зажигательная сценография. На сцене «Пирамиды» будет даже лед!Впрочем, всех секретов Каримов раскрывать не стал - до конца все узнать смогут те, кто придут на концерт 29 марта в КРК «Пирамида». На данный момент известны лишь имена популярных артистов татарской эстрады, которые будут блистать на сцене в этот вечер: Ильсия Бадрутдинова, Расим Низамов, Резида Шарафиева, Анвар Нургалиев, Ришат Фазлиахметов, Ильсаф, Раяз Фасихов, Винера Ганиева, Зуфар Хайрутдинов, Рафина Ганиуллина, Гульназ Асаева, Алсу и Азат Фазлыевы, Ильмира Нагимова,Руслан Кирамутдинов, Рустам Закиров, Мунир Рахмаев, Ильназ Сафиуллин, Рамиль Шарапов, Закир Шахбан, Салават Минниханов и Гузалем, «Казан егетләре», Ильнар Миранов, Лилия Хайруллина, Булат Нигматуллин, Эльмир Низамов и Алина Шарипзянова, Алмаз Ахметзянов, Ирка (скрипка). Принимает участие и дуэт «Экстрим».Напомним, концерт «Болгар радиосы» (6+) состоится 29 марта в КРК «Пирамида», начало в 18.30.реклама