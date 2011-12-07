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В музее ИЗО РТ к Всемирному дню окружающей среды открылись выставки фото и старинных велосипедов

Свои работы для экспозиции предоставили современные татарстанские фотографы.

В Государственном музее изобразительных искусств Татарстанаоткрылась фотовыставка Всемирному дню охраны окружающей среды и сохранению чистых рек России. Дата установлена ООН и отмечается сегодгня, 5 июня.

На временной экспозиции будут представлены работы фотографов и дизайнеров РТ, рассказывающие о проблеме сохранения чистоты рек России. Свои фотографии для выставки предоставили Денис Бунтуков, Гульназ Загидуллина, Дениза Сороковых, Денис Хусейн, Элина Галеева, Фарид Фаттахо и Руслан Габдрахманов. также посетители выставки смогут увидеть старинные модели велосипедов из частной коллекции, среди которых есть увидят велосипеды 19 века, первый женский велосипед и другие раритетные модели.

Продлится работа выставки до 9 июня.

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