Ирада Аюпова: Самая острая проблема в том, что в обществе культуру воспринимают только как индустрию развлечений

Стать частью мирового культурного пространства

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Татьяна Ларионова, члены Общественного совета при Министерстве культуры РТ, представители Общественной палаты РТ, деятели культуры и искусства.

Основными задачами стратегии стали формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступности культурных благ, комфортной среды для самореализации и мотивации к творчеству. Проект стратегии представила министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.

— Татарстан — центр сохранения национальных, культурных традиций татарского народа. Чтобы стать частью российского и мирового культурного пространства, необходимо свои национальные традиции в литературе, театре, музыке, изобразительном искусстве, хореографии отражать современным языком, который был бы понятен, интересен всему миру. Еще одна важная задача — чтобы талантливые люди имели возможность капитализировать свои таланты здесь и сейчас, а не уезжали из республики. Мы над этим работаем.

Самая острая проблема в том, что в обществе культуру воспринимают только как индустрию развлечений. Но культура — понятие многогранное: это среда обитания, система образования, институт семьи, здоровье людей. Культура — это и инвестиционная политика, и другие важные составляющие. Поэтому в основе стратегии лежит комплексный подход к решению проблем культуры, — подчеркнула Ирада Аюпова.

Нацпроекты в действии

В Татарстане в рамках федерального проекта «Культура» реализуется региональный проект «Культурная среда». Например, благодаря этим проектам в 2020 году выделено 106 миллионов 383 тысячи рублей на оснащение учреждений дополнительного образования всем необходимым для эффективного обучения детей. Например, детские школы искусств, музыкальные и художественные школы Алькеевского, Верхнеуслонского, Аксубаевского, Бавлинского районов Татарстана и Казани получили новые музыкальные инструменты, современное звуковое оборудование, компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, учебные материалы, мебель.

Другая стратегическая задача — обеспечить комплектование муниципальных библиотек современной литературой — не менее 100 изданий на одну библиотеку. Кстати, в Татарстане из 1512 библиотек 1301 находится в сельской местности. Комплектование библиотечных фондов осуществляется в рамках реализации сразу нескольких государственных республиканских программ: «Развитие культуры Республики Татарстан на 2014–2022 годы», «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Республике Татарстан на 2014–2020 годы», «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014–2020 годы». В I квартале 2020 года библиотекам всех 45 муниципальных образований было передано 257 наименований книжных изданий в 36599 экземплярах на общую сумму 21 миллион 191 тысяча рублей.

Больше внимания мотивации

Учреждения культуры Татарстана стали активно осваивать виртуальное пространство. За первые 6 месяцев 2020 года государственные и муниципальные учреждения культуры Татарстана провели в онлайн-формате около 17 тысяч мероприятий. Виртуальные спектакли, концерты, выставки, экскурсии, творческие мастер-классы стали особенно востребованы в период вынужденной самоизоляции, связанной с пандемией коронавирусной инфекции. Всего на культурных мероприятиях, проходивших в формате онлайн, было зарегистрировано 25 миллионов посещений. Среди посетителей не только татарстанцы, но и жители многих регионов России и зарубежных стран.

Постепенно жизнь входит в привычное русло, открылись музеи, выставочные залы, в театрах возобновились репетиции и они готовятся принять зрителей осенью.

— Национальный проект «Культура» ориентирован на каждого. В районах строим, ремонтируем клубы, но делаем это не ради того, чтобы появился еще один клуб, концертный зал или кинотеатр. Мы строим учреждения культуры, чтобы они не простаивали впустую, а работали на людей, на каждую семью. В этом цель и задача национальных проектов, — отметила заместитель Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова.

— В рамках проектов «Культура» и «Культурная среда» сделано много. Но в большинстве случаев без должного внимания остается проблема мотивации к творчеству. Если мы создаем условия для творческой самореализации, то надо думать, как привлекать детей, молодежь, взрослых и представителей старшего поколения к творчеству. Этот вопрос необходимо взять под особый контроль.

Кстати

По данным Министерства культуры РТ, на 1 января 2020 года в культурно-досуговых учреждениях республики действует 3639 клубов, кружков по интересам для людей пожилого возраста. Участниками этих творческих объединений являются 45147 человек.

Только в казанском проекте «Жизнелюб» разнообразной творческой деятельностью охвачены более 3 тысяч пенсионеров.