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Фестиваль урожая пройдет в Казани на набережной

Программа фестиваля обещает быть яркой и насыщенной.

Кремлевская набережная приглашает казанцев и гостей города на фестиваль урожая «Краски осени», который пройдет с 11 по 13 сентября, сообщает пресс-служба этого объекта культуры столицы Татарстана.

Программа фестиваля обещает быть яркой и насыщенной. Гости праздника познакомятся с традициями и обычаями народов России, на творческих площадках состоятся концерты кавер-групп и других творческих коллективов Казани, развернутся народные гуляния, будут работать детские зоны с мастер-классами по оригами, каллиграфии, а также пройдут познавательные лекции и научное шоу.

В один из дней в рамках фестиваля на Кремлевской набережной пройдет необычная познавательная акция - «Литературное варенье». Специалисты по заготовкам расскажут о традициях, связанных с изготовлением варенья, познакомят с оригинальными рецептами, по которым варили сладкое лакомство классики русской литературы. 

В дни фестиваля будет работать ярмарка сельхозпродукции.

Вход на фестиваль свободный.

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