Опубликован график богослужений митрополита Казанского и Татарстанского на Рождество

График богослужений митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла в дни Рождества опубликован на сайте Татарстанской митрополии. 6–7 января владыка проведёт богослужения в нескольких казанских храмах.

Вечером 6 января глава Татарстанской митрополии совершит великое повечерие и утреню в Петропавловском соборе Казани. Начало богослужения в 17:00.

В ночь с 6 на 7 января, праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, владыка Кирилл совершит Божественную литургию в столичном Никольском кафедральном соборе. Начало — в 23:30.

Вечером 7 января митрополит Кирилл возглавит великую вечерню в Благовещенском соборе Казанского кремля. Начало богослужения в 16.00.