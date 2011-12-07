«Дирижер Мариинского и Шишкин»: В Казани стартовал юбилейный фестиваль «Белая сирень»

В Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоялся первый концерт ежегодного международного фестиваля фортепианной музыки имени Сергея Рахманинова «Белая сирень» в исполнении Государственного симфонического оркестра РТ под управлением Александра Сладковского. Солистом выступил лауреат международных конкурсов Дмитрий Шишкин, за дирижёрским пультом стоял дирижер Мариинского театра Кристиан Кнапп.





Международный̆ фестиваль «Белая сирень» является одним из крупнейших мероприятий, проводимых ГСО РТ. За организацию этого фестиваля и внимание к наследию великого русского композитора маэстро Сладковский в апреле 2019 года был удостоен Международной̆ премии имени Сергея Рахманинова в номинации «Специальный̆ проект во имя Рахманинова». За десять лет существования фестиваль занял своё почётное место среди самых престижных музыкальных форумов как в России, так и за рубежом.

«Это фестиваль самого первого класса, высочайшей пробы. Как вчера помню — в 2011 году сюда приехал Александр Борисович Рахманинов (внук С. Рахманинова) и своим появлением задал высокую планку проведения фестиваля. Сладковский его обаял, влюбил в себя, и он был поражен мастерством оркестра и его энергетикой. За эти годы видно восхождение оркестра на Эверест. Если посмотреть на афишу фестиваля, то его можно сравнить с любым самым звездным фестивалем. Я люблю сюда приезжать», — рассказал в одном из интервью постоянный гость фестиваля Денис Мацуев.

Перед началом концерта прозвучали приветственные слова Рустема Минниханова: «Данный музыкальный фестиваль занимает почётное место среди форумов, проводимых Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан. Он по праву пользуется огромной популярностью и считается одним из культурных брендов нашей республики. Уверен, что этот фестиваль привнесёт яркие краски в культурную жизнь Казани, а превосходная концертная программа и мастерство всемирно известных музыкантов оставят незабываемые впечатления у зрителей. От все души желаю гостям и участникам фестиваля „Белая сирень“ творческих успехов, вдохновения и ярких эмоций!»

Рахманинов для своей «Рапсодии» выбрал тему 24-го каприса Паганини, так хорошо знакомую многим любителям музыки. А также не менее «попсовую» тему средневекового католического песнопения Dies Irae («День гнева»), которую композитор любил использовать и в других своих сочинениях и которая имела для него глубокое символическое значение. Именно это произведение и открыло вечер.

Для его исполнения к оркестру присоединился Дмитрий Шишкин. Пианист с шести лет играет с оркестром и имеет уже немалый опыт выступления с самыми лучшими коллективами России. Шишкин является лауреатом самых престижных музыкальной конкурсов, а именно — им. Бузони, им. Шопена и им. Чайковского. Солист продемонстрировал высочайшие технические навыки, без особого труда исполнив сложнейшую фортепианную партию, а также глубокое понимание материала и формы.

Оркестр во главе с Кристианом Кнаппом чутко его поддерживал, предоставив пианисту полную свободу выражения. Публика отблагодарила музыкантов продолжительными овациями и еще долго не желала отпускать со сцены.

Завершила концерт Вторая симфония Рахманинова. Довольно тяжеловесное произведение длинною почти в час тем не менее прошло незаметно. Интерпретация американского дирижера ощущалась легкой и свежей. Кнапп словно немного выкрутил ползунок мрачности, сделав больший акцент на глубоком лиризме музыкального полотна. Особенно ярко прозвучал финал — дирижёр с присущей ему эмоциональностью отдавал всю свою энергию оркестру и слушателям, на что последние не поскупились на не менее яркие аплодисменты.

Следующий концерт состоится 12 апреля. Слушателям будут представлены произведения Стравинского, Шостаковича и Щедрина в исполнении ГСО РТ. Дирижёром выступит маэстро Александр Сладковский, солистом — постоянный гость фестиваля Денис Мацуев.