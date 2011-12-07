«В каждой картине есть кое-что свыше»: как казанский сварщик стал художником в 53 года

«Все толкало к художеству»

Квартира Ташева рядом с парком «Черное озеро» — это по совместительству и его студия-мастерская. В небольшой комнате от потолка до пола развешаны картины, под космос расписанный холодильник и стена. «Это я на карантине, не было другого материала», — улыбаясь, признается художник.

С детства, вспоминает, он был расположен к творчеству, писал рассказы, некоторые печатала «Пионерская правда». Но отец-горец не воспринимал всерьез такие увлечения сына.

«Я родился в Душанбе, мать у меня из Казани, позже сюда и переехали. Начал работать сварщиком в ЖЭУ и до сих пор там. С детства люблю работу с металлами, помогал и гончарам, и кузнецам», — рассказывает Тахир Игамович.

В 2017 году Тахир Игамович получил травму на работе. При переноске ацетиленовый баллон сорвался и разорвал связку с мелкими мышцами правой руки. Невозможно было повернуть скрюченную кисть. Он не получил инвалидность, в 2018 году ему дали 30% утраты профессиональной работоспособности и 5000 руб. ежемесячной компенсации. Но Ташев все равно работает в своем ЖЭУ, говорит, директор уважает его как профессионала, а другие слесари помогают в работе.

Во время вынужденного простоя сварщика навестил сосед Виктор Тимофеев, известный казанский художник. Он принес кисти, краски и сказал: «Рисуй». Вспомнились и советы сестры — Ханифа апа предлагала писать картины и заняться лепкой.

«У меня в тот период была бешеная депрессия. Часто я видел сны о космосе и не различал: сон это или явь. Просыпался в поту и со слезами, но не ужаса, а очищения. Боли стали усиливаться, и все толкало меня к художеству».

TikTok художника

По словам Тахира Игамовича, однажды ночь он увидел сон, который просто просился на полотно. Пришлось взять древесноволокнистую плиту и сделать наброски. Он не учился на художника, но в тот момент, вспоминает, чувствовал, что кто-то ведет его руку. Ташев использовал шприц, пропуская через тоненькую иглу краску на «полотно»: «Кто-то толкает меня, нет, не то слово, и не советует, и даже не он, а они ведут меня. Это странно, но так».

Ташев продолжил писать на древесноволокнистых плитах, только брал их размером побольше. На холстах он тоже пишет, но грунтует их по своей методике. Каждую картину художник долго обдумывает: «Я понимаю, как она называется, но не могу перевести на человеческий язык, чтобы было понятно».

Тахир Игамович часто видит сны, похожие на клипы, а после просыпается в забытье. Они повторяются, рассказывает он, но каждый раз картина предстает в другом ракурсе. Художник обдумывает возникший образ и ищет подсказки для написания картины вокруг себя: в камне или в причудливом переплетении веток деревьев. А потом садится на пол и творит без мольберта, пытаясь передать яснее суть образа: «Как мне показывают во снах, так я и стараюсь преподнести людям. Мне часто вместе с видением картины слышится музыка. Я подбираю подобную и выкладываю в TikTok».

«Некоторые картины меня «торкают»

У Тахира Игамовича были сборные и две персональные выставки. Одна — в Галерее искусств Сверхмодерна, другая — в ДК железнодорожников в Юдино. Профессиональные художники пока не могут определить стиль собрата-самоучки, расходятся во мнениях. Понятно только, что он ищет свой путь. Ташев любит наблюдать за людьми, а иногда объясняет им свои картины. В каждой, говорит он, есть что-то от художника и «кое-что свыше».

«Я приветствую, когда мою картину трогают, тогда она начинает работать с человеком. Один раз меня спросили, можно ли лизнуть. Я сказал, что можно», — рассказывает художник.

Тахир Игамович увлекается фотографией и печатными антикварными изданиями, но книги он собирает не совсем для себя: «Я их не коллекционирую, а пристраиваю как бездомных животных».

Он увлеченно рассказывает об искусстве, ходит в галереи, замечает мелочи и тонко чувствует людей. «Некоторые картины меня „торкают“, вызывают мурашки. В них содержится энергия. Мне недостаточно просто видеть картины, я обхожу их со всех сторон и даже нюхаю. Странно, но запахи у каждой свои, разные», — описывает он свои ощущения.

Одно из заветных желаний художника — посетить музей Королевы Софии в Испании и посмотреть «Гернику» Пикассо: «Я ее чувствую. Она не вызывает у меня ненависть или негатив. Как мне кажется, „Герника“ о том, что любая война — это прежде всего смерть детей, стариков и беззащитных».

«Я не в полном смысле художник, я — передатчик. Моя жизненная философия вкратце такая: живу, думаю, работаю, отдыхаю, пишу картины», — говорит о себе Тахир Ташев.