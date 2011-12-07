Юные кинематографисты Татарстана стали победителями кинофестиваля «Московский кораблик мечты»

Также несколько фильмов, снятых при поддержке Министерства культуры РТ и Фонда президентских грантов Фондом развития детского кино «Сотворение», были отмечены на других престижных кинофестивалях. Например, фильм «Настоящий мужчина» занял второе место в Открытом АРТ фестивале-конкурсе «Вдохновение», который прошел в Луганске. А картина «Я не маленькая» стала «бронзовым» призером Международного многожанрового конкурса «Культурное наследие Великой Победы». Этот конкурс проводился в Волгограде в рамках Международного социально-культурного проекта «Национальное достояние».

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ, благодаря Фонду развития детского кино «Сотворение» уже снято более 500 короткометражек и 2 полнометражных фильма, в которых дети играют наравне с профессиональными актерами. Эти фильмы объединяются в детский киножурнал «И в шутку, и всерьез».