Национальная библиотека РТ: между книгами и читателями не будет барьеров

Основные работы по реконструкции здания уже проведены. Сейчас в книгохранилище устанавливают стеллажи, в залах будущей библиотеки идут отделочные работы. Благоустраиваются пространства у библиотеки — и со стороны набережной, и со стороны площади Свободы. Будет решаться вопрос о том, чтобы сделать у библиотеки остановку общественного транспорта.

С концепцией обновленной библиотеки журналистов познакомили на этой неделе министр культуры РТ Ирада Аюпова, помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, бывший директор Национальной библиотеки РТ, а ныне заместитель министра культуры РТ Сююмбика Зиганшина и новый директор библиотеки Мадина Тимерзянова, ранее работавшая заместителем генерального директора ТНВ.

Это будет не просто библиотека, а многофункциональное культурное, информационное пространство, центр общения, где можно интересно, познавательно провести досуг всей семьей и поработать в тишине читального зала. Помимо этого, здесь планируется проведение выставок, творческих встреч, конференций, концертных программ, театральных представлений. В читальной зоне предусмотрены специальные пространства для подростков и детей.

— В этих стенах мы обязательно должны создать центр, который сделает книги доступными колоссальному количеству интересующихся татарской культурой. А таких людей много во всем мире. Это будет библиотека с открытыми фондами. Между книгами и читателями не должно быть барьеров, — подчеркнула Ирада Аюпова.

Наталия Фишман-Бекмамбетова рассказала, по данным статистики, с июля 2019 года по январь 2020-го библиотеки Казани посещали только 5 — 6% жителей нашего города, в то время как зрителей в театрах было в 5 — 6 раз больше. В этот же период библиотеки США по посещаемости обогнали кинотеатры почти в два раза! Это происходит потому, что там библиотеки организованы как мультифункциональное пространство, которое предполагает разные типы культурного досуга.

Кстати, по исследованиям британских ученых, если в школе пространство заполнено книгами, успеваемость в среднем повышается на 3 — 4%.

— Новое здание Национальной библиотеки РТ — это шикарный подарок Президента Татарстана Рустама Минниханова, руководства республики к 100-летию ТАССР. Я посетила более 200 библиотек за рубежом — публичные, сельские, национальные, университетские… И мечтала, что, возможно, когда-нибудь в Казани появится современная библиотека. И вот появилась библиотека мирового уровня, в которой на данный момент насчитывается порядка 3,5 миллиона документов, — поделилась впечатлениями Сююмбика Зиганшина.

— Спасибо вам, Сююмбика Разильевна! От вас получаю высокопрофессиональный коллектив. Это настоящее достояние, потому что каждый библиотекарь в Национальной библиотеке — эксклюзивный специалист, — поблагодарила бывшего директора Мадина Тимерзянова. — Предложение возглавить Национальную библиотеку РТ стало неожиданным. Для меня это колоссальный вызов. Татарстан, Казань получили уникальное культурное пространство. С какой любовью, умом здесь все продумано и сделано! Наша задача — наполнить это пространство жизнью. Библиотека станет площадкой для самореализации, куда сможет прийти и креативная молодежь, и любители традиционных библиотек.