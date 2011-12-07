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В «Казанских гастролях» в столице РТ зрители увидят 171 спектакль

«Казанские гастроли» в столице Татарстана будут идти на протяжении 8 месяцев.

В текущем году, который проходит в Татарстане как «Год родных языков и народного единства» стартует масштабный проект «Казанские гастроли». В его осуществлении будет задействовано 17 сценических площадок, где 17 творческих коллективов представят зрителям 171 спектакль. «Казанские гастроли» в столице Татарстана будут идти на протяжении 8 месяцев. 

Об этих подробностях многомесячного культурного марафона рассказал на совещании в мэрии Казани глава городского Управления культуры Азат Абзалов. 

КВ
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