Культурная афиша: Дню Победы посвящается

Театры, музеи, выставочные залы готовили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне новые интересные проекты, выставки, специальные программы. Но коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в эти планы. Многие проекты, посвященные Дню Победы, пройдут в непривычном режиме онлайн. Их трансляция организована на сайтах и в аккаунтах культурных учреждений в соцсетях.

Театры

9 мая театр им. Г.Камала представит видеозапись спектакля «Женщины 41-го».

На сайте театра им. В.И.Качалова можно будет увидеть видеопроект на основе спектакля «Незабываемое. Женские голоса войны». Также качаловцы участвуют в онлайн-акции «Бессмертный полк» с проектом «Наша память».

Театр им. К.Тинчурина 9 мая подготовил большую онлайн-программу.

9.00 - «Безнең фронтовиклар» (видео).

11.00 - «Үлмәс кошлар» - премьера песни.

15.30 - Артем Пискунов представит программу «Муса Җәлил «Җырларым».

17.00 - спектакль «Без - кырык беренче ел балалары» («Мы - дети сорок первого года»).

20.00 - Ренат Шәмсетдинов и Ильяс Камал представят музыкально-поэтическую композицию, посвященную Дню Победы.

10 мая - Габдулла Тукай. «Сөбеханалла».

Казанский ТЮЗ выложит на своем сайте и площадке YouTube архивный концерт «В гостях у памяти своей», проект «Живые письма». Также можно будет принять участие с артистами в онлайн-караоке «Поем вместе».

Государственный театр юного зрителя им. Г.Кариева, Альметьевский татарский государственный драматический театр, Буинский государственный драматический театр, Атнинский татарский государственный драматический театр имени Г.Тукая тоже запланировали трансляцию своих архивных спектаклей.

Государственный камерный хор РТ в эти майские дни представляет онлайн-проект «15 песен Победы». В программе хорового флешмоба - любимые песни военных лет. Трансляция проходит каждый вечер в 21.00 в соцсетях в прямом эфире. А 9 мая все песни объединят в общий хор, который будет транслироваться в инстаграм Большого концертного зала им. С.Сайдашева, Государственного камерного хора РТ и управления культуры Казани.

Музеи

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» приглашает на онлайн-акции #Войналюбовьпобеда, «Письмо деду», «Великий день - великие люди», виртуальные экскурсии по музеям Казанского кремля.

Национальный музей Республики Татарстан и его филиалы подготовили большую разнообразную онлайн-программу «Дорогами Великой Победы». Подробная программа на сайте Нацмузея РТ tatmuseum.ru.

Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Ш.Камала 9 мая проведет онлайн-мероприятие «Алар сугышны күргән...» («Они видели войну...») - о книгах классиков татарской литературы, прошедших войну.

Музей Я.Купалы в с. Печищи подготовил виртуальную экскурсию «Клiчу вас на Победу».

Музей-квартира Н.Жиганова на своем сайте представит онлайн-трансляцию оперы Назиба Жиганова на либретто Мусы Джалиля «Ильдар». Эта опера о войне была создана в 1942 году.

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск» представит серию видеороликов: «Вспоминают свияжские жители - дети военных лет» и «У свияжского граммофона. Песни 30-х и 40-х годов». А 10 мая в 17.00 директор музея-заповедника Артем Силкин прочитает свою сказку «Променянный скелет».

Кино

ГБУК РТ «Татаркино» 9 мая проведет онлайн-киномарафон «Салют Великой Победы». Акцию поддержал генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров. Он предоставил для онлайн-трансляции 6 фильмов, снятых на «Мосфильме» в разные годы: «Белорусский вокзал», «Звезда», «Летят журавли», «Белый тигр», «Тегеран-43», «Дорога на Берлин». Марафон стартует в 10.00 и продлится до 19.00.