Опубликован доработанный эскиз фасада нового здания театра «Мастеровые» в Челнах

ГУП «Татинвестгражданпроект» опубликовало новый проект фасада будущего здания театра «Мастеровые» в Набережных Челнах. По мнению директора театра Армандо Диамантэ — обновление делает здание «живым».

Внешний вид нового здания театра был согласован с труппой. Перед ним будут размещены гигантские буквы, но прочесть их можно будет только издалека. Аншлаг на стекле создан для размещения на нем важной информации. Также новый проект предусматривает размещение афишных тумб, что по мнению Диамантэ подчеркивает «театральность» здания.

Однако новый проект не предусматривает размещение «красного дерева», которое является символом театра и на данный момент украшает действующее здание. По словам Диамантэ, новая стилистика отличается от прошлой. Как пишет ИА «Татар-информ», проект разработан дизайн-группой ГУП «Татинвестгражданпроект», которой руководит Елена Валеева.