В Казани открылась выставка работ фотографа Валерия Ряшина «От и До»

Ожившие в фотографиях образы героев романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», портреты наших современников, натюрморты с живыми цветами - эти работы фотографа Валерия Ряшина представлены на выставке «От и До», которая открылась в казанском Музее А.Н.Мазитова. Выставка, приуроченная к 70-летнему юбилею фотохудожника, организована Союзом фотографов РТ.

Фотографии Валерия Ряшина очень похожи на живописные полотна. Его портреты психологичны. Видно, с какой любовью, теплом автор относится к своим героям. Особая тема - проект «Мастер и Маргарита. Рукописи не горят!». Фотограф поставил перед собой сложнейшую задачу - воплотить в фотографиях страницы культового произведения своего любимого писателя. В образах булгаковских героев выступили друзья Валерия Ряшина - они не актеры, но роли свои в кадре исполнили очень органично и убедительно передали дух мистического романа.