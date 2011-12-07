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В шор-трек Казанского фестиваля мусульманского кино вошло 52 фильма

Победителей кинофорума жюри объявит в сентябре.

XVI Казанский Международный фестиваль мусульманского кино в этом году проходит в техническом режиме и закрыт для публики.

Но в остальном работа фестиваля идет согласно намеченному регламенту. 

В ходе первого этапа – приема заявок, в оргкомитет казанского кинофеста поступило 629 фильмов из 63 стран мира. 

Затем отборочная комиссия сформировала конкурсный шорт-лист, в который вошли 52 картины, сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстан. Вся конкурсная программа размещена на официальном сайте кинофестиваля kazan-mfmk.com. 

Победителей кинофорума жюри объявит в сентябре. 

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