Ирада Аюпова: Просто так раздать деньги мы не можем при всем своем желании

Эти и другие актуальные темы обсудили журналисты на традиционной встрече с министром культуры РТ Ирадой Аюповой. В этот раз она состоялась в формате видеоконференции.

О поддержке негосударственных культурных организаций

- Мы потеряли самую активную часть сезона: апрель, май, июнь - время, когда люди активно ходят в театры, на концерты, выставки. Эта общая проблема, независимо от того, какой статус у театра - государственный или негосударственный. Есть грантовая форма поддержки. Сейчас прорабатывается система расходования этих грантов, чтобы театры смогли их потратить на постановки.

Для поддержки художников, композиторов, мастеров художественных промыслов мы гранты на госзакупки картин, произведений народных промыслов с осени перенесли на июнь-июль. Просто так раздать деньги не можем при всем своем желании.

Другая важная мера поддержки - информационная. Принято решение, что издания и интернет-ресурсы АО «Татмедиа» будут оказывать помощь в информационном продвижении театральных и других культурных проектов бесплатно или на льготных условиях. Но главное сейчас - создать условия для скорейшего возобновления полноценной работы учреждений культуры.

О сроках открытия нового театрально-концертного сезона

- Сроки начала нового театрального сезона будут зависеть от эпидемиологической ситуации. А это все непредсказуемо. Но ситуация с распространением коронавирусной инфекции под контролем, и если все будет проходить в плановом режиме, то, думаю, уже в середине августа будем открывать театры для зрителей.

Надеюсь, что в сентябре театры, концертные залы будут работать в обычном режиме и специальной схемы рассадки зрителей не понадобится.

Возможно, будет требование, чтобы зрители были в защитных масках и перчатках. Учреждения культуры тоже должны соблюдать определенные требования безопасности: влажная уборка, проветривание помещения, наличие масок, перчаток для зрителей, которые забыли эти средства защиты дома. Мы ждем четкого, понятного решения Роспотребнадзора по правилам безопасности при посещении учреждений культуры.

Об уходе в онлайн

- Во время самоизоляции учреждения культуры перешли на онлайн-трансляции, виртуальные флешмобы, мастер-классы. И это неплохо получается. На онлайн-мероприятиях татарстанских театров, музеев было зарегистрировано примерно 14 миллионов посещений. География - не только Татарстан, но и Россия, и многие страны мира. Это неплохой опыт, и от него не надо отказываться.

Лидерами онлайн-трансляций стали Камаловский, Кариевский, Атнинский театры, русский ТЮЗ, Тинчуринский театр, у театра имени Качалова были индивидуальные проекты.

Мы столкнулись с тем, что не все спектакли можно свободно выкладывать в интернет, потому что есть угроза нарушения авторских прав. Для онлайн-трансляций приходится оформлять договор с авторами. Эти юридические нюансы необходимо знать, поэтому в ближайшее время планируем провести учебу на эту тему.

Но я рада, что ресурс онлайн-встреч, спектаклей, концертов, экскурсий оказался востребованным. Это тот канал, который мы недооценивали в прошлом.

Всего один пример. Директор Музея-квартиры Шарифа Камала Луиза Янсуар провела онлайн-конференцию с молодыми татарскими писателями. Эту конференцию посетили 1,5 тысячи человек. Я для себя открыла, что у нас много молодых прозаиков, поэтов, пишущих на татарском языке. И они живут не только в Татарстане, они не только из Татарстана. Это очень хороший опыт. Мы не должны зацикливаться только на нашей республике. Будем продолжать работу в этом направлении и дальше.