В Пестречинском районе начались съемки фильма «Микулай» с участием российских звезд

В Пестречинском районе РТ начались съемки фильма «Микулай», где играют Виктор Сухоруков и Иван Добронравов. Съемки проводятся возле деревни кряшен Толкияз. Об этом сообщают в пресс-службе муниципалитета.

Звезды российского кино и съемочная группа приехали в пестречинскую деревню совсем недавно и расположились в трейлере. За операторскую работу будет отвечать уроженец Казани Юрий Данилов, а режиссурой и продюсированием займется Ильшат Рахимбай. Также участие в фильме принимают и местные жители, которые прошли кастинг с 31 августа по 4 сентября. Сегодня прошел первый съемочный день.

«Съемочная группа во время отбора заинтересовалась местным фольклором, колоритом. Они были под таким впечатлением, что решили полностью окунуться в атмосферу кряшен», — заявили в источнике.

Драма истории фильма заключается в том, что в отдаленной кряшенской деревне живет одинокий старик по имени Микулай. Вместо близких людей, семьи, односельчан он смастерил кукол, с которыми он живет. Вся жизнь Микулая переворачивается, когда в деревне появляется мужчина, утверждающий, что он сын главного героя.