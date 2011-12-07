На ТНВ официально представили ШАЯН ТВ - единственный в медиапространстве детский телеканал на татарском языке

В татароязычном медиапространстве появился уникальный канал. ШАЯН ТВ, детский телеканал круглосуточного вещания на татарском языке, начнет свою работу уже на следующей неделе. Накануне события в телерадиокомпании «Новый Век» канал представили широкой общественности, обозначили основные направления и рассказали об особенностях его вещания. Телеканал ШАЯН ТВ смогут увидеть дети во всех регионах «Все работы по запуску завершены, основной контент подготовлен, и детский телеканал ШАЯН ТВ начнет свое вещание 12 ноября», - сообщил Ильшат Аминов, генеральный директор АО «ТРК «Новый Век», на пресс-конференции, посвященной открытию канала.На начальном этапе кабельным оператором ШАЯН ТВ станет «Таттелеком», а в дальнейшем планируется расширить зону вещания: на данный момент у телеканала «Татарстан — Новый Век» и канала «ТНВ-Планета» есть договоренность с 300 кабельными операторами по России и всему миру, ведется спутниковое вещание. Сейчас ведутся переговоры, сообщил глава ТРК «Новый Век».Таким образом, первое татароязычное познавательно-образовательное пространство в ближайшее время станет доступно не только для маленьких татарстанцев, но и для детей, которые живут в других регионах. Ведь своей миссией детский телеканал, рассчитанный на аудиторию в возрасте от 3 до 15 лет, считает развитие культуры общения на хорошем татарском языке. Дети стали экспертами в подготовке программ Для юных телезрителей на ШАЯН ТВ уже приготовили блок детских и молодежных программ собственного производства, а также закупили и продублировали на татарский язык мультфильмы. К слову, в их озвучении приняли участие лучшие актеры театра им. Тинчурина и Татарского государственного театра кукол «Экият»: именно их безупречный татарский, по мнению учредителей детского телеканала, способен с самого раннего детства приучать к культуре языка. Интересно, что все закупленные мультфильмы прошли серьезный отбор: для начала была создана фокус-группа, в которую вошли дети от 0+ до 15 лет. Затем юные эксперты отсмотрели большое количество мультиков. И только те из них, которые получили одобрение детей, попали в список фильмов, которые можно будет увидеть на ШАЯН ТВ. Вообще же на данный момент, кроме дублированных на татарский язык мультфильмов, к трансляции на ШАЯН ТВ уже готовы 20 проектов. В их подготовке дети также принимали участие в качестве экспертов. ШАЯН ТВ в ИнтернетеОдновременно с запуском в эфир единственного татароязычного телеканала для детей стартует и сайт ШАЯН ТВ. При его создании учитывались особенности целевой аудитории. Так, для оформления использованы яркие цвета, которые так любят дети (к слову, здесь также учитывалось мнение фокус-группы), в разделах можно найти игры и интерактивные «фишки», а маленьких посетителей во время всего нахождения на сайте сопровождает особенный персонаж – Шаян. И даже подняться к началу страницы можно не с помощью скучного «бегунка», а кликнув на космическую ракету! Всё, что зрители не успевают посмотреть в эфире ШАЯН ТВ, они смогут увидеть в видеоархиве. Но главная особенность сайта – это постоянная обратная связь: ребята могут публиковать и комментировать на сайте свои фотографии, общаться на татарском языке на форумах, задавать вопросы тем, кто делает их любимый канал и даже заглядывать в телевизионное «закулисье» – всё то, что не попадает в кадр на съемках проектов ШАЯН ТВ, будет доступно на сайте. реклама