«Науруз» - смелый эксперимент в формате онлайн

Вчера в Казани открылся VI Международный театрально-образовательный форум «Науруз». Из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации традиционный форум отменять не стали, а решили пойти на смелый эксперимент — провести его виртуально.

— «Науруз» — это площадка для поиска новых идей. Любой кризис выводит из зоны комфорта. Но он всегда предполагает развитие. И я уверена, что наши онлайн-трансляции невероятно расширили театральную аудиторию каждого учреждения. Этот виртуальный мир требует переосмысления. — отметила, открывая «Науруз» министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.

Напомним, что на протяжении 10 дней на онлайн-площадках форума будут проходить лекции, семинары, лаборатории по актерскому мастерству, театральному менеджменту, PR-технологиям, сценографии, театральной критике и другим театральным специальностям. Занятия будут вести знаменитые театральные деятели из Германии, Колумбии, Польши и России.

В рамках форума запланирована научная онлайн-конференция «Вызовы разума», где будут обсуждаться проблемы современного театрального образования.