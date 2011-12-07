В Казани открылась выставка «Волга от истока до устья с высоты птичьего полета»

В Казани на Кремлевской набережной открылась выставка «Волга от истока до устья с высоты птичьего полета», которая включает в себя более 200 фотографий реки Волги от фотографов Андрея Вострова и Валерия Безрученко.

«Наша природа очень красивая. Мы всегда удивлялись водным просторам Казани, всегда, когда сюда прилетали. Небольшая Волга впадает в громаднейшую Каму, и здесь стоит красивейший город, которым мы всегда любуемся», — рассказал Безрученко.

Сначала авторы выставки фотографировали реку с параплана, а затем с самолета и вертолета. Все фотографии сгруппированы по регионам и расположены по географическому местоположению — от Тверской области (истоков) до Астрахани (устья), всего 3,5 тыс. км. Экспозиция включает в себя 204 снимка, которые создавались в течение трех лет.

Фотохудожники работают в формате пейзажной съемки с высоты птичьего полета более 20 лет. Их работы выставлялись в аэропортах «Шереметьево» и «Пулково» и на центральных площадях многих городов страны.