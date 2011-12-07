Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Новоиерусалимском подворье Казани для детей-инвалидов покажут «Сказку в каждом из нас»

Начало – в 13.00.

Завтра, 11 августа, благотворительный фонд «Подари любовь миру» проведет в Новоиерусалимском архиерейском подворье (Оренбурский тракт, 48б) творческую встречу для детей с ограниченными физическими возможностями, сообщает пресс-служба фонда. Встреча пройдет в форме театральной постановки с участием самих детей и взрослых. В программе – конкурсы, выставка фоторабот и игрушек ручной работы, выступление фольклорного ансамбля «Духов день». 

Начало – в 13.00. Телефон для справок: 8 985 212 00 25 (Марина Волкова). Е-mail: info@give-world.com.

КВ
Лента новостей