В Новоиерусалимском подворье Казани для детей-инвалидов покажут «Сказку в каждом из нас»

Завтра, 11 августа, благотворительный фонд «Подари любовь миру» проведет в Новоиерусалимском архиерейском подворье (Оренбурский тракт, 48б) творческую встречу для детей с ограниченными физическими возможностями, сообщает пресс-служба фонда. Встреча пройдет в форме театральной постановки с участием самих детей и взрослых. В программе – конкурсы, выставка фоторабот и игрушек ручной работы, выступление фольклорного ансамбля «Духов день».

Начало – в 13.00. Телефон для справок: 8 985 212 00 25 (Марина Волкова). Е-mail: info@give-world.com.