Суперфинал фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» пройдет без зрителей

В этом году суперфинал фестиваля состоится на двух концертных площадках: в КСК КФУ «УНИКС» и в культурном центре им. А.С. Пушкина.

В суперфинал получили путевки юные вокалисты, танцоры, победившие в зональных отборочных турах, которые прошли во всех районах и городах Татарстана.

По информации пресс-службы фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык», выступления будут проходить с обязательным соблюдением всех правил эпидемиологической безопасности: зрителей в зале не будет, между концертными номерами будет производиться тщательная санитарная обработка сцены, участники конкурса будут приезжать на концерт по заранее выстроенному графику. То есть делается все для безопасности здоровья детей.

Гала-концерт фестиваля состоится 16 сентября в КСК КФУ «УНИКС». А гала-концерт - 29 сентября в КРК «Пирамида». На этих концертах, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, рассадка зрителей будет осуществляться в шахматном порядке.

Напомним, фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» проходит под патронажем Президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.