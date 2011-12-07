Экскурсия в прошлое: кинотеатры Казани, которых больше нет

Мы стартовали в Старо-Татарской слободе, где находился кинотеатр им. Тукая. Нашим гидом стала заслуженная артистка РТ, актриса Казанского государственного театра юного зрителя Елена Калаганова.

— Мое детство прошло в Старо-Татарской слободе. С кинотеатром Тукая связаны самые романтические и опасные воспоминания. Нас сюда водили в кино всем классом. В 1975 году случилось сенсационное событие — на экраны СССР вышел японский полнометражный мультфильм «Русалочка. Принцесса подводного царства». На полюбившиеся фильмы ходили по несколько раз. Билеты в кинотеатр Тукая стоили 15 — 20 копеек. В «Татарстан» — кинотеатр в центре города — билеты были дороже (30 — 35 копеек). На музыкальные картины брали с собой магнитофоны и записывали песни. Мы реально гонялись за фильмами, которые ждали и хотели посмотреть, — поделилась воспоминаниями Елена.

Далее наш путь лежал на площадь Тукая. Здесь, у подножия холма, где установлен памятник Муллануру Вахитову, располагался старейший в городе кинотеатр, который казанцы старшего поколения помнят под названием «Вузовец».

История кинотеатра интересна. Во второй половине XIX века на пересечении улицы Ново-Горшечной и Собачьего переулка был построен доходный дом. В начале XX века братья Садовниковы купили дом и открыли здесь театр «Мулен Руж». В 1916 году театр был реконструирован в кинотеатр «Народный театр». С 1926 года кинотеатр назывался просто — «Народный», с 1940 года — «Рот Фронт». А с 1944-го получил название «Вузовец». Здание кинотеатра было снесено в середине 1980-х.

У кинотеатра «Родина» своя история. В 1902 году на Большой Проломной улице открылся один из первых кинозалов Казани. Кинематограф тогда был в диковинку и выходил удовольствием совсем недешевым. Первый кинозал тоже несколько раз переименовывался: «Фантазия», «Грингри», «Унион». С 1938 года кинотеатр был реконструирован и получил название «Родина». Там появились второй зрительный зал, буфет, эстрада в фойе, где перед сеансами играли оркестры Олега Лундстрема и Виктора Деринга.

По соседству с «Родиной» был еще один популярный и любимый казанцами кинотеатр, открывшийся в 1914 году. И он сменил несколько названий: «Аполло», «Электра», а в 1950-м стал «Татарстаном».

Если от кинотеатра «Родина» подняться на улицу Профсоюзную, можно было выйти к кинотеатру «Спутник». Здание кинотеатра было снесено несколько лет назад, сейчас на этом месте ресторан.

— В «Спутнике» показывали некассовое кино. Там шли фильмы, которые нельзя было увидеть в других кинотеатрах. Здесь мы смотрели фильмы Андрея Тарковского. На фильме «Андрей Рублев» было всего 15 человек, потом люди стали выходить из зала. Было очень холодно, и впечатление от пробирающего до костей мороза помню до сих пор. Все это — ощущение моего детства, юности… — отметила Елена Калаганова.

Эстафету гида приняла киновед, кинокритик Адиля Хайбуллина. Она рассказала о том, почему некоторые режиссеры в век цифровых технологий продолжают снимать кино на пленку. Отдельная часть экскурсии была посвящена истории предприятия «Тасма», выпускающего фото- и кинопленку. Об этом рассказала руководитель дирекции «Время кино», продюсер Альбина Нафигова.

Завершилась кинопрогулка в кинозале Культурно-досугового комплекса им. В. И. Ленина. Вместе с директором кинотеатра Александром Ишимовым мы поднялись в аппаратную, на рабочее место киномеханика, и увидели, при помощи какой современной техники демонстрируются фильмы на большом экране.

С нашим городом связаны истории и съемки многих известных татарстанских и российских фильмов. Поэтому идея экскурсии по кинематографическим местам Казани может стать очень перспективной, подчеркнули ее организаторы.