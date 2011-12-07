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В Казанской ратуше открылась выставка, посвященная истории Казани

В галерее современного искусства «ОКНО», расположенной в Казанской ратуше, открылась выставка «Исторические образы и события столицы Татарстана». Экспозиция проходит в рамках музейного проекта «История города Казани».

На выставке представлены работы Фирината Халикова, Рифката Вахитова, Рабиса Саляхова, Равиля Загидуллина, Ильнура Сиразиева Фарита Валиуллина и других известных татарстанских художников.

На этих картинах отражены ключевые периоды истории Казани от древних времен до сегодняшних дней, портреты поэтов, писателей, композиторов, государственных деятелей, которые оказали влияние на развитие республики.

В отдельном зале представлены портреты Героев Советского Союза - уроженцев Татарстана - в честь которых названы улицы Казани.

Каждый день в рамках выставки проходят творческие встречи с художниками и мастер-классы для учащихся художественных школ.

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