В Казанской ратуше открылась выставка, посвященная истории Казани

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
На выставке представлены работы Фирината Халикова, Рифката Вахитова, Рабиса Саляхова, Равиля Загидуллина, Ильнура Сиразиева Фарита Валиуллина и других известных татарстанских художников.
На этих картинах отражены ключевые периоды истории Казани от древних времен до сегодняшних дней, портреты поэтов, писателей, композиторов, государственных деятелей, которые оказали влияние на развитие республики.
В отдельном зале представлены портреты Героев Советского Союза - уроженцев Татарстана - в честь которых названы улицы Казани.
Каждый день в рамках выставки проходят творческие встречи с художниками и мастер-классы для учащихся художественных школ.