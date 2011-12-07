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Сегодня в качаловском театре отметили 146-летие со дня рождения Василия Качалова

В Казанском академическом русском Большом драматическом театре, состоялась церемония возложения цветов к памятнику Василию Качалову, чье имя театр носит с 1948 года. Памятник расположен в фойе-атриуме театра.

Именно на сцене Казанского городского театра началась актерская карьера Качалова. Здесь он проработал три сезон — с 1897 года. Здесь он встретился со своей будущей женой Ниной Литовцевой. А в 1900 году ведущий актер Казанского театра Василий Качалов получил приглашение из Московского Художественного театра (МХТ) и переехал в Москву.

Ровно два года назад в театре им. В. И. Качалова был открыт Театральный музей, начинавшийся в 70-е годы прошлого века с Качаловской комнаты — небольшой экспозиции о жизни и творчестве актера.

С 2018 года по инициативе театра в Казани проходит Качаловский театральный фестиваль, участниками которого стали ведущие театры страны.

КВ
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