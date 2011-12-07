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230-й сезон театра им. В.И. Качалова начнется 11 сентября

Первым спектаклем, который увидят зрители после долгого вынужденного перерыва, будет комедия Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

 230-й сезон театра им. В.И. Качалова начнется 11 сентября. А 17 сентября качаловцы представят первую премьеру нового сезона - комедию Жана Ануя «Бал воров». Режиссер спектакля - народный артист РТ Илья Славутский.

Также в театре будет открыта выставка, приуроченная 145-летию великого актера Василия Ивановича Качалова, чья творческая судьба связана с этим театром. Выставка - совместный творческий проект музея театра, Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина и Музея МХАТ. 

Пресс-служба театра им. В.И. Качалова сообщает, что в театре соблюдаются все условия для защиты зрителей от распространения коронавирусной инфекции: проводится многократная уборка помещений дезинфицирующими средствами, в фойе и в залах установлены системы обеззараживания воздуха, диспенсеры с антисептиком для рук, на входе проверяется температура. В зрительном зале Основной и Малой сцен работает современная система вентиляции.

КВ
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