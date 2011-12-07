Обладатели «Золотой тарелки» станут известны в День кино

Экспертный совет под председательством киноведа, культуролога, критика, доктора искусствоведения, президента Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилла Разлогова просмотрел множество фильмов. Из них были отобраны самые интересные, которые будут претендовать на «Золотую тарелку», которая присуждается в нескольких номинациях: «Лучший игровой полнометражный фильм», «Лучший игровой короткометражный фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший анимационный фильм».

Также будет определены победитель в номинации «Зрительские симпатии». Отметит жюри и лучшие фильмы на национальных языках.

Также награды – призовые статуэтки и дипломы будут вручены лауреатам в 15 номинациях.

Как сообщает пресс-служба организатора фестиваля – Дирекции по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино», призовой фонд кинопремии составляет 1 миллион 300 тысяч рублей.

Церемония награждения лауреатов состоится в День российского кино, 27 августа, в культурном центре «Сайдаш».

Напомним, проект «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка») реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.